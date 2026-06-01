Bil krockar med belysningsstolpe i Solbacka - Trafikstörningar mellan Väster Knutby och Backa

En bilist har kört av vägen och krockat med en belysningsstolpe i Solbacka. Räddningstjänsten stängde vägen av i båda riktningarna, vilket orsakade stora trafikproblem. Föraren transporterades till sjukhus för kontroll och polisen undersöker orsaken till olyckan.

En bilist har kört av vägen och krockat med en belysningsstolpe i Solbacka , nära Vildnissarnas förskola. Larmet kom in klockan 15:32 och räddningstjänsten svarade omedelbart.

Under pågående räddningsarbete stängdes vägen av i båda färdriktningar mellan Väster Knutby och Backa, vilket orsakade betydande trafikstörningar. Enligt polisen har föraren inte rapporterat om allvarliga skador, men transportades ändå med ambulans till sjukhus för undersökning. Föraren anmälde olyckan själv och beskrev att han körde i låg hastighet när krockkudden aktiverades, menSpecificerat orsak saknas ännu. Räddningsledaren Robert Haag förklarar att vägen förblev stängd i ett körfält tills Norrtälje Energi kunde komma och hantera den skadade belysningsstolpen innan bilen kunde borttages.

Händelsen har lett till omfattande påverkan för trafiken i området, och myndigheter undersöker fortfarande hur olyckan kunde inträffa. Denna händelse understryker vikten av att alltid vara uppmärksam vid körfält, särskilt i områden nära skolor och bebodda zoner. Trafiken är nu normaliserad efter att stolpen hanterats och bilen borttagits





