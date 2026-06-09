Bilar krockar på E18 utanför Vallentuna

Två bilar har krockat på E18 utanför Vallentuna norr om Stockholm. En person har förts till sjukhus med ambulans. Räddningstjänsten är på plats med flera enheter och det råder mycket stor påverkan på trafiken.

Två bilar har krockat på E18 utanför Vallentuna norr om Stockholm. En bil har stått stilla och en annan har kört in i den. En person har förts till sjukhus med ambulans.

Räddningstjänsten är på plats med flera enheter och det råder mycket stor påverkan på trafiken. Endast ett körfält är öppet i södergående riktning. Enligt Trafikverkets prognos kommer trafiken att rulla som vanligt vid 08.20. Man hittade skadad - två personer anhållna misstänkta för mordförsök.

En polispatrull fick syn på en skadad man utomhus i Hageby i Norrköping under måndagskvällen. Det är en målsägande som har blivit slagen eller misshandlad med någon form av tillhygge. Mannen, som är i 25-årsåldern, fördes till sjukhus men bedöms inte vara allvarligt skadad. I en bostad i närheten kan två personer gripas kort därpå, en man i 25-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern.

De är nu båda anhållna misstänkta för försök till mord. Polisen har arbetat i området under natten med bland annat spårsäkring och dörrknackning. Två bilar har krockat på E18 utanför Vallentuna norr om Stockholm, uppger räddningstjänsten. En bil har av någon anledning stått stilla och så har en annan kört in i den, säger larm- och ledningsöperatören på Stockholms Brandförsvar.

En person har förts till sjukhus med ambulans. Det råder mycket stor påverkan på trafiken och räddningstjänsten är på plats med flera enheter. Endast ett körfält är öppet i södergående riktning. Enligt Trafikverkets prognos kommer trafiken att rulla som vanligt vid 08.20.

Varuhuskedjan Rusta redovisar ett vinstlyft och ökad försäljning under kvartalet som avslutades i april. Bruttovinsten steg till 1 134 miljoner kronor, mot 1 044 miljoner kronor samma period i fjol. Nettoomsättningen ökade till 2 679 miljoner kronor, från 2 553 miljoner kronor ett år tidigare. Styrelsen föreslår en höjd utdelning på 1,80 kronor per aktie för räkenskapsåret, upp från 1,45 kronor per aktie föregående år.

Enligt en inringare till SOS Alarm brinner det i en villa i Hällefors och från byggnaden bolmar det ut svart rök. Räddningstjänsten har skickat tio enheter till platsen. Larmet om branden kom 06:31. Strax efter klockan sju finns det i nuläget inga uppgifter om personskador.

En man i 25-årsåldern har skadats med ett vasst föremål i centrala Hässleholm under måndagskvällen. En stor insats drog igång där man jagade en gärningsman med bland annat hundpatrull. Den skadade mannen fördes till sjukhus med ambulans. Det är oklart om någon har gripits, men ärendet rubriceras som försök till mord.

Mer än 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Efter en utredning som pågått i ett halvår kunde myndigheterna identifiera 45 containrar som skickats från Bolivia med drogerna.

Kinas president Xi Jinping genomför just nu ett två dagar långt besök i Nordkorea. Han välkomnades av den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un när han anlände till huvudstaden Pyongyang på måndagen. De två ledarna har kommit överens om att utöka samarbetet mellan länderna inom ett antal områden, enligt den statliga nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA. Det inkluderar att stärka den strategiska kommunikationen genom fler ömsesidiga besök mellan högt uppsatta tjänstemän.

Syrenen blommar redan ända uppe i Haparanda. Tidigare blommade den bara längst ner i söder vid den här tiden på året - men där har den nu blommat över





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Bilar Krockar E18 Vallentuna Räddningstjänsten Trafik

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