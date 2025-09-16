Biltrafikökningen vid Slussen - Samtidigt som kollektivtrafiken för Nacka- och Värmdöbor strular

En ny tillfällig bussterminal vid Slussen har lett till en ökning av biltrafiken med elva procent. Att kollektivtrafiken för resenärer från Nacka och Värmdö inte fungerar optimalt kan vara den främsta anledningen till detta.

Nyligen inrättades en tillfällig bussterminal vid Slussen , vilket skapade förväntningar om förbättrad kollektiv trafik till centrala Stockholm . Men enligt nya siffror från Stockholm s Handelskammare har biltrafiken ökats med elva procent sedan terminalkomplexet öppnade. Mellan juli och december 2024 registrerades 100 000 fler bilpassager genom trängselskattpunkten Danvikstull jämfört med perioden året före.

Den ökade biltrafiken kan kopplas till problem med kollektivtrafiken, menar Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare. \ – När kollektivtrafiken blir krångligare tycks det som att fler väljer bilen. Effekten syns tydligt i Danvikstull. Det här kan tolkas som ett betyg från stockholmarna på kollektivtrafikens sjunkande förmåga och attraktivitet. Han underströk att ökningen i biltrafiken vid Danvikstull är ett tecken på att kollektivtrafiken i Stockholm inte levererar vad den lovat. Region Stockholm ansvarar för kollektivtrafiken i regionen, medan Stockholms stad ansvarar för det pågående bygget av den nya bussterminalen i Katarinaberget. Den nya terminalen förväntas stå färdig hösten 2026. SVT har sökt trafikregionrådet Anton Fendert för en kommentar om problemet, men han har inte kunnat svara på frågorna före deadline. \ Miljöpartiets trafikregionråd Anton Fendert har tidigare uttalat sig om arbetet med att förbättra kollektivtrafiken för invånare från Nacka och Värmdö. Han betonar att deras fokus är på resenärerna och att de har en dialog med Stockholms stad om att göra anpassningar i vägnätet för att öka bekvämligheten för resenärer från dessa områden.





