VD Vince Scheynius för Bio Skandia argumenterar för att Sverige behöver en officiell nationalscen för film och att Bio Skandia är den naturliga kandidaten. Han pekar på biografens arkitektoniska värde, historiska betydelse och på att den nyligen räddades från stängning. Samtidigt critiserar han den höga biografmomsen och efterlyser politiskt agerande för att stärka svensk film.

Filmskapande är en av världens mest utbredda konstformerna, men Sverige saknar en officiell nationalscen för film. Det är flickhålet som Bio Skandia s VD Vince Scheynius lyfter i ett nytt debattinlägg.

Han påpekar att svensk film befinner sig i ett krisläge och att landet bör vara stolt över sin långa film- och biografkultur. För att stärka detta krävs en dedikerad nationalscen där svensk filmhistoria kan framhävas - precis som Dramaten för teatern och Kungliga Operan för opera. Bio Skandia, som öppnade 1923 och ritades av den berömde arkitekten Gunnar Asplund, utgör en ledande kandidat. Biografen är internationellt erkänd som ett filmarv och ett exempel på Swedish Grace.

Trots detta har den inte fått det formella skydd som en nationalscen skulle ge. Filmen Bio Skandia har varit omdebatterad sedan 1967, men inget har skett. I januar 2024 räddades den från stängning genom en folkkampanj, efter att ha varit stängd i åtta år. Nu är den öppen men anses av många arkitekter vara en internationell skam utan starkare kulturellt skydd.

Samtidigt har svensk film flera stora problem. Sverige ligger langt efter nordiska grannar i biobesök per capita och medan_ALL anderen kulturupplevelser har 6% moms, har biografer 25%. En statlig utredning har redan varit, men beslut dröjer. Scheynius argumenterar att staten måste sänka biografmomsen och officiellt utnämna Bio Skandia till nationalscen - inte senare utan nu. Det är ett krav för att rädda den svenska filmen





