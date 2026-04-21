Biodiversity & Business: Varför naturkapital blivit en kritisk affärsfråga

Den 7 maj samlas näringslivet i Stockholm för att diskutera hur företag kan integrera biologisk mångfald och naturkapital i sina strategier för att undvika risker och öka konkurrenskraften.

Flera nyligen publicerade rapporter betonar med eftertryck att tiden nu är kommen för att på allvar inkludera förlusten av naturkapital i företags riskanalyser och långsiktiga affärsstrategi er. I en tid då klimatkrisen och den biologiska mångfaldens utarmning blir alltmer påtaglig, står det klart att företag som ignorerar sitt fundamentala beroende av ekosystemtjänster löper en betydande risk att drabbas av dramatiskt ökade kostnader och en markant försämrad konkurrenskraft.

Att betrakta naturen som en gratis resurs är en förlegad modell som inte längre håller i en global ekonomi där naturresurser blir alltmer sällsynta och regleringarna kring miljöansvar skärps för varje år. Frågan om hur företag faktiskt ska hantera dessa komplexa utmaningar står högst på agendan för den kommande konferensen Biodiversity & Business, som äger rum den 7 maj i Stockholm. Konferensen, som arrangeras gemensamt av Dagens industri och Aktuell Hållbarhet, syftar till att ge näringslivets beslutsfattare verktyg och insikter för att navigera i detta nya landskap. Under dagen kommer scenen att fyllas av representanter från företag och organisationer som redan har påbörjat ett omfattande strategiskt arbete för att ställa om sin verksamhet. Fokus ligger på praktisk tillämpning: hur kan ett företag på ett trovärdigt sätt analysera, mäta och rapportera sin påverkan på den biologiska mångfalden? Genom att synliggöra riskerna i leverantörskedjorna kan företagen inte bara minska sin negativa miljöpåverkan, utan även identifiera nya möjligheter till innovation och hållbar tillväxt. Det handlar om att gå från ett passivt förhållningssätt till en proaktiv strategi där naturkapital ses som en tillgång som måste förvaltas med samma precision som finansiellt kapital. Bland de medverkande talarna finns en imponerande skara experter och företagsledare. Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, delar med sig av hur fordonstillverkaren integrerar dessa frågor i sin kärnverksamhet, medan Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv belyser de makroekonomiska perspektiven och vikten av näringslivets roll i den gröna omställningen. Juridiska aspekter är också centrala, och Anna Bryngelsson, miljörättsexpert på Mannheimer Swartling, kommer att gå igenom det föränderliga regulatoriska landskapet som ställer högre krav på företagens rapporteringsskyldighet. Utöver dessa får vi höra konkreta exempel från aktörer som Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity. Tillsammans utgör de en brygga mellan teori och praktik, där diskussionerna förväntas leda till en djupare förståelse för hur man integrerar biodiversitetsfrågor i hjärtat av affärsstrategin för att säkra långsiktig framgång i en föränderlig värld





