En studie har visat att biomarkörer i blodet kan avslöja risken för Alzheimers sjukdom i förväg. Forskarna undersökte blodet hos 1 350 personer utan demenssjukdom och med en medelålder på 61 år.

Biomarkörer i blodet kan avslöja risken för Alzheimers sjukdom i förväg. En studie har visat att nivåer av proteinet fosforylerat tau kan öka redan i 60-årsåldern.

Forskarna undersökte blodet hos 1 350 personer utan demenssjukdom och med en medelålder på 61 år. De fick också utföra olika typer av kognitiva tester. 86 av deltagarna hade förhöjda nivåer av proteinet tau och presterade i snitt sämre på tester som visar förmågan att planera, fokusera och ta sig an nya uppgifter. Testerna upprepades var femte år och de som hade förhöjda nivåer vid första tillfället försämrades snabbare än andra.

Blodprover för att identifiera proteinet tau används redan i dag i vissa regioner som en del av diagnostiken för Alzheimers sjukdom. Forskarna tror att när mer effektiva läkemedel med färre biverkningar kommer så kan tidiga tester göra nytta. Men i dagsläget finns det ingen anledning till att testa brett eftersom det riskerar att leda till onödig oro





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Alzheimers Sjukdom Biomarkörer Blodprover Fosforylerat Tau Hjärnsjukdom

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Forskare upptäcker förhöjda nivåer av Alzheimermarkörer redan i 60-årsåldernNy studie publicerad i Lancet visar att blodprov kan identifiera förhöjda nivåer av proteinet fosforylerat tau, som kopplas till Alzheimers sjukdom, redan vid 60 års ålder. Personer med förhöjda nivåer presterade sämre på kognitiva tester och försämrades snabbare över tid. Trots att blodprov är enklare än nuvarande diagnostiska metoder finns inga tillgängliga behandlingar i Sverige som riktar sig mot dessa proteiner, enligt Henrik Zetterberg, överläkare och professor. Han varnar för att bred testning riskerar att orsaka onödig oro utan effektiva behandlingar.

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