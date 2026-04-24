Birgitta Eds Sagerska: Ett monument över skamlös egoism och myndighetssvikt

Johannes Klenell kritiserar Birgitta Eds och Ulf Kristerssons heminredningskostnader i Sagerska palatset, och beskriver det som ett symboliskt uttryck för en kombination av moderat skamlös egoism och ett havererat myndighetssverige. Artikeln belyser överpriser, onödiga konsultarvoden och ett slösaktigt agerande.

Inredningen av Sagerska palatset, statsministerparets bostad, har väckt starka reaktioner. Johannes Klenell i Dagens Nyheter beskriver det som ett monument över en kombination av moderat skamlös egoism och det havererade myndighetssverige.

Anekdoten om Aina Erlanders återlämnade blyertspennor till statsverket står i skarp kontrast till den nuvarande situationen. Det framkommer att Birgitta Ed och Ulf Kristersson spenderade en halv miljon kronor på heminredning, en summa som vida överstiger tidigare statsministers utgifter och den ursprungliga budgeten. Granskningen visar att köpen skedde till överpriser, med Statens Fastighetsverk som mellanhand och konsulter anlitades för att förverkliga Eds önskemål.

Exempelvis spenderades 20 000 kronor på konsulter för att hitta den perfekta köksmattan och 17 000 kronor på att skapa en tavelvägg med matrelaterade motiv. Klenell drar paralleller till Donald Trumps extravaganta renoveringar av Vita huset, men menar att Eds konsumtion saknar en tydlig vision. Han beskriver det som en självcentrerad konsumtion, en blandning av billiga och exklusiva varor, som kommer att bevaras som ett slags Ikea-showroom.

Det handlar om en plundring av det gemensamma, där konsultarvoden och onödiga inköp utförs av de som påstår sig vara emot slöseri med skattebetalarnas pengar. Klenell påpekar att Eds korrespondens om ett för högt matbord och inköp av sittdynor för 6 414 kronor är värda att bevaras som en påminnelse om ett meningslöst självunnande. Det är inte överdådet i sig, som hos en filippinsk diktatorshustru, utan det absurda i detaljerna och det slösaktiga agerandet som kritiseras.

Det är inte Kristerssons gym som kommer att skriva in honom i historieböckerna, utan Eds korrespondens och de onödiga inköpen





Birgitta Ed Ulf Kristersson Sagerska Palatset Heminredning Skattemedel Statens Fastighetsverk Konsultarvoden Johannes Klenell

