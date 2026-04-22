Bisarr olycka stoppade NHL-match i Denver – drama ända till förlängningen

En ishockeymatch mellan Colorado och Kings avbröts dramatiskt när ett plexiglas splittrades och föll ner över spelarbänken. Efter ett långt avbrott krävdes förlängning där Nicolas Roy till slut avgjorde matchen.

Det var en natt i Denver som sent kommer att glömmas, inte bara för den intensiva ishockeymatchen utan för en bizarre och nästintill overklig händelse som pausade spelet mitt i händelsernas centrum. Den legendariske NHL -ikonen Mark Messier, med sex mästerskapstitlar i ryggen, kunde inte dölja sin förvåning när han kommenterade händelsen i ESPN-studion: Jag har aldrig sett något liknande i hela min karriär.

Dramatiken utspelade sig efter att Colorado-målvakten MacKenzie Blackwood lyckats rädda en avgörande straff från Kings anfallare Quentin Byfield. De exalterade hemmafansen, som satt placerade precis bakom Kings spelarbås, blev så ivriga av räddningen att de började dunka taktfast mot skyddsglaset. Trycket blev till slut för stort för konstruktionen. Plexiglaset gav vika och krossades i tusen bitar, vilka föll rakt ner över Kings-tränaren D.T. Smith och spelarna som satt närmast kanten, inklusive lagkaptenen Anze Kopitar. Det blev en surrealistisk scen där säkerhetspersonal snabbt fick rycka in för att sanera området. Under det långa avbrottet som följde fick arenapersonalen arbeta metodiskt. En ny sektion av plexiglas bars in över isen, medan vaktmästare med stora sopkvastar och industridammsugare rensade bänken från glassplitter. Under tiden höll spelarna igång sina kroppar genom att stretcha ute på isen för att inte tappa värmen och fokus. För Anton Forsberg, den 33-årige målvakten i Kings-kassen, blev pausen ett test av hans mentala styrka. Han hyllades stort av experterna, inklusive P.K. Subban och Mark Messier, för sin exceptionella följsamhet och förmåga att hålla fokus trots det långa uppehållet. Forsberg noterades för totalt 22 räddningar under matchen och stod för en nolla fram till det sena skedet av matchen, vilket gav hans lag en trygghet trots det konstanta trycket från motståndarna. När spelet väl kunde återupptas var det Artemi Panarin som bröt måltorkan. Efter 13.04 in i den tredje perioden utnyttjade han ett powerplay och satte matchens första mål, vilket tände hoppet hos hemmapubliken. Men spänningen var långt ifrån över. Bara drygt tre minuter senare svarade Gabriel Landeskog för Colorado. Efter ett briljant förarbete av Martin Necas, som spelade fram pucken från positionen bakom kassen, kunde Landeskog trycka in kvitteringen från nära håll. Den efterföljande förlängningen präglades av ett rasande tempo där båda lagen jagade ett avgörande. Det blev till slut nyförvärvet från Toronto, Nicolas Roy, som klev fram som matchhjälte. Med en elegant backhand lyckades han överlista en annars omutlig Anton Forsberg efter 7.44 minuters spel i förlängningen. När slutsignalen slutligen ljöd över isen i Denver var klockan nära midnatt, och en av säsongens mest minnesvärda matcher var därmed till ända





Stod för heroisk insats – förgävesNEW YORK. Anton Forsberg stod för en ny, heroisk insats i Denver i natt. Men förgäves. Colorado-kaptenen Gabriel Landeskog kvitterade LA Kings 1-0-ledning i slu

