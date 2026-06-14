Sveriges fotbollslandslagets sista träning inför VM-premiären mot Tunisien präglades av säkerhetsproblem och missförstånd som ledde till att svenska TV-team begränsades i sina arbeten. Även om planen flyttades på grund av Japans klagomål, blev tillgången för journalister till träningsanläggningen genom ett missförstånd starkt begränsad. SVT missade hela den öppna träningen. Händelserna har beskrivits som helt bisarrt.

Svenska fotbollslandslagets förberedelser inför VM-premiären mot Tunisien präglades av misstag och absurditet i Monterrey , Mexico. Ursprungligen planerades träning en på Estadio Universitario, men efter klagomål från Japan om dålig planförhållanden flyttades träning en till Rayados träning scentrum.

Även om detta innebar en längre resa för laget, uppfattade landslagets ansvarige som en positiv omständighet. Säkerhetsåtgärderna var omfattande med polisbilar på kryssningar och ett detaljerat beväpnat väktarskydd kring anläggningen. Vid ankomsten upptäckte Sveriges tv-täckningsteam att de var inlåsta i ett pressrum utan grundläggande bekvämligheter som toalett eller vatten. Reporter Martin von Knorring upplevde att försök att tillgå toalett blockerades.

Efter att alla tre medlemmar i teamet försökte gå ut samtidigt blev väktarna upprörda men kunde inte stoppa dem. Händelsen beskrivs som bisarrt och en symptom på den överraskande säkerhetsmiljön. Presschefen Petra Thorén förklarade att detta inte följde landslagets instruktioner till den lokala arrangören, som var tänkt att tillåta journalisterna tillgång till träningsplanen. Det gick ännu dåligare för SVT, den andra svenska tv-rättighetsinnehavaren, som anländeefter träningens början.

De stoppades av en obeveklig väkt vid en grind och missade därför hela den öppna delen av träningspasset, vilket constar att de inte kunde skicka några bilder från sista träningen före matchen. Reporter Björn Nordling uttryckte extreme missnöje och förvåning över denna aldrig tidigare upplevda händelse under hans många år av täckning av mästerskap. Händelserna belyser bristande kommunikation och oklarheter kring hjälpmedel för journalister under ett globally evenemang som VM





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