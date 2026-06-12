Bisqo hjälper företag att bygga en solid grund för AI och automation

Bisqos vd Johan Norell förklarar hur små och medelstora företag kan övergå från kaotiska system till AI-reda plattformar. Genom att först etablera välstrukturerade processer och moderna ERP/CRM-lösningar i molnet skapas en skalbar grund som möjliggör verklig AI-transformation och datadrivet beslutsfattande.

Artikeln är en del av vår exklusiva nyhetstjänst Marknadsnytt. Du får enkelt tillgång genom att skapa ett kostnadsfritt konto. Nyhetsbrev - Nyheter och beslutsunderlag direkt i din inkorgMånga företag vill dra nytta av AI och automation - men dåliga processer och bristande datakvalitet gör att ny teknik inte kan leverera verklig affärsnytta.

Utan rätt grund spelar det ingen roll hur avancerad tekniken är. Det menar Johan Norell, vd på Bisqo, som dagligen hjälper små och medelstora företag att ta steget från kaotiska system till en modern, AI-redo plattform. - De flesta företag vi möter har viljan och ambitionen, men saknar förutsättningarna. Gamla system, manuella rutiner och data utspridd i silos gör att AI-satsningar inte biter.

Vi börjar alltid med grunden, säger han. Det första steget handlar om att komma igång - snabbt och rätt. Bisqo hjälper kunden att implementera ett modernt ERP- eller CRM-system från Microsoft i molnet, med fokus på att etablera välstrukturerade processer. Målet är inte perfektion från dag en, utan att skapa en stabil och skalbar grund som hela verksamheten kan växa på.

- Många projekt misslyckas för att de försöker lösa allt på en gång. Vi fokuserar på att landa rätt - att få igång systemet med processer som faktiskt fungerar. Resten bygger vi steg för steg. Fokus i projekten är att få kundens användare att lära sig det nya systemet.

När den kunskapen finns på-plats så vet kunden också tydligare vad de behöver framåt i verksamheten, säger Norell. När grunden väl är på plats öppnar sig möjligheten att börja dra nytta av AI på riktigt. AI-verktyg och agenter i Dynamics 365 och Power Platform hjälper användarna att arbeta både snabbare och smartare. Det är nu resan mot att bli ett mer datadrivet företag startar på riktigt - med verksamhetsinsikter i realtid och proaktiva beslutsunderlag som ersätter magkänsla med fakta.

- Här får många kunder sin första riktiga 'aha-upplevelse' - när AI och visualisering faktiskt hjälper dem att jobba effektivare och när dashboarden visar saker de tidigare inte visste om sin affär. I det tredje och mest kraftfulla steget konstaterar Johan Norell att grunden är klar: processerna fungerar och organisationen använder sina system. Då kan Bisqo hjälpa kunden att bygga AI-lösningar inom Microsofts ekosystem, som ersätter manuella arbetsrutiner med automation.

Därtill strukturerar Bisqo beslutsdatalager där AI analyserar stora datamängder för att skapa insikter och möjliggöra ett proaktivt beslutsfattande som utvecklar kundens affär. - I den här fasen pratar vi inte längre om effektivisering - vi pratar om transformation. Kunder som når steg tre kan automatisera saker de tidigare inte ens trodde var möjliga, och istället lägga tid och energi på det som skapar faktiskt värde i verksamheten, det vill säga innovation, affär och medarbetare, avslutar han. Mer från Dagens industr





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