Bitcoin blir allt vanligare bland stora institutionella investerare

En ökande mängd börsnoterade företag, pensionsfonder och banker världen över inkluderar nu bitcoin i sina tillgångar, och flera anrika amerikanska universitet har också investerat i Bitcoin-backade värdepapper. Experter jämför bitcoin med guld på grund av dess begränsade utbud och digitala fördelar.

En växande trend där börsnoterade bolag, stora pensionsfonder och statliga investeringsfonder världen över integration av bitcoin som en beståndsdel i sina tillgångar. Dessutom har flera av USA:s mest framstående universitet och några av landets ledande banker investerat i värdepaper backade av kryptovalutan.

Enligt experter är en förklaring till denna utveckling en ökande jämförelse mellan bitcoin och guld, särskilt med tanke på begränsat utbud. Johanna Belitz, Nordenchef på Valour - som erbjuder Europas bredaste utbud av börshandlade kryptocertifikat - förklarar att precis som guld är utvinningen av bitcoin resurskrävande. Men där guldutvinning kan öka vid höga priser, är bitcoins totala tillgång fixerad vid 21 miljoner enheter.

Denna förutbestämda, kodbaserade gräns innebär att utbudet inte kan expanderas oavsett efterfrågan, i motsats till fiatvalutor som svensk krona som kan skapas i oändlighet. Dessutom har bitcoin digitala fördelar som global överförbarhet och möjligheten att dela upp i mycket små enheter - varje bitcoin består av 100 miljoner satoshi - vilket inte är fallet med guld. Trenden förankras inte bara i finansiella aktörer; även högre utbildning och stora bankers acceptans av bitcoin som säkerhet för lån stärker kredibiliteten.

Trots denna positiva utveckling understryks det att investeringar i bitcoinbackade produkter medför risker. Marknadsföringsmaterial från Valour påpekar att sådana investeringar kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att man får tillbaka sitt kapital. Det finns också ett behov av att studera prospekt, KID och villkor innan man tar beslut. Slutligen erbjuds läsare en länk till en lista med vanliga frågor svarade av Belitz på valour.com för ytterligare information.

Sammanfattningsvis indikerar denna utveckling att bitcoin övergår från att enbart ses som en spekulativ tillgång till en allt viktigare del av traditionella finansiella portföljer, drivet av en önskan om digitala, begränsade tillgångar som kan fungera som ett skydd mot inflation och valutadevalvering. Aktörernas allt fler investeringar tyder på en ökad acceptans och mögliga långsiktiga integration av kryptovalutor i det globala finanssystemet





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bitcoin Institutionella Investerare Pensionsfonder Banker Kryptovalutor Guld Valour Kryptocertifikat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bitcoin blir institutionell tillgång och jämförs med guldFler börsnoterade företag, pensionsfonder, statliga fonder och universitet investerar i bitcoin‑backade värdepapper och en stor amerikansk bank överväger att ta bitcoin som säkerhet. Enligt Johanna Belitz på Valour är bitcoin begränsad som guld, med ett fast tak på 21 miljoner och inga möjligheter att öka utbudet, vilket gör den till en attraktiv digital reservtillgång som är lätt att överföra och dela upp.

Read more »

Botten ur bitcoin-hamstrarna: ”Brutalt uppvaknande”Bolag som tryckte aktier och lånade pengar för att köpa bitcoin, så kallade bitcoin treasuries, var stekheta sommaren 2025. Ett år senare är sektorn iskall.

Read more »

Zlatan: Messi stängde dörren - nu reagerar fotbollsvärldenZlatan Ibrahimovic säger att Messi är bättre än Ronaldo efter VM-vinsten, vilket får journalister och experter att hålla med.

Read more »

Elos-tvisten hårdnar: Experter sågar varandras värderingarMinoritetsägarna i Elos Medtech anklagar TA Associates för ett ”innehållslöst cirkelresonemang” i den pågående tvisten om tvångsinlösen. Samtidigt beskriver huvudägarens experter minoritetens värdering som en ”matematisk orimlighet”. Konflikten kan få betydelse för framtida inlösenmål på börsen.

Read more »