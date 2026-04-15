Björklöven avgör mot Bik Karlskoga efter Tellströms succé

Björklöven tog en viktig seger mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskans slutspel. Oscar Tellström stod för två mål i karriärens första slutspelsframträdande, medan Daniel Brodin satte ett avgörande mål i numerärt överläge. Matchen präglades av tidiga utvisningar och en kämpande hemmalaget som trots en sen forcering inte kunde vända underläget.

Matchen mellan Bik Karlskoga och Björklöven präglades av tidiga utvisningar som öppnade upp spelet och gav motståndarna chanser att utnyttja numerära överlägen. Redan under den första perioden fick publiken se flera utvisningar, och det var i ett sådant numerärt underläge som Oscar Tellström sensationellt lyckades ta sig fri och iskallt överlista Björklöven s målvakt Olof Lindbom till 1–0. Detta mål markerade inte bara en stark individuell prestation utan också Tellströms första mål i hockeyallsvenskans slutspel i karriären.

Efter matchen reflekterade en lycklig Tellström över målet: Man försöker inte tänka allt för mycket. Men en gammal hederlig tunnel, konstaterade han till TV4, och underströk vikten av att våga försöka även i pressade situationer. I den andra perioden fortsatte dramatiken, och det tog bara 2 minuter och 11 sekunder innan Björklöven återtog ledningen. Denna gång var det Daniel Brodin som stod för målet, ett rappt direktskott från en optimal skottposition mitt i den offensiva zonen, framspelat av ett numerärt överläge. Trots den återtagna ledningen var det inte helt frid och fröjd i hemmalaget. Den glädjen skulle visa sig vara kortvarig.

Efter att Oscar Tellström, i vad som kom att bli hans karriärs andra slutspelsmål, utökat ledningen till 3–1, reducerade gästerna snabbt genom Jonathan Lundgren som satte dit 3–2-målet, vilket återgav spänning till matchen.

Inför den tredje och avgörande perioden, med endast tjugo minuter kvar att spela, uttryckte tränaren Magnus Bogren en viss oro trots den ledning laget hade. Han var tydligt missnöjd med lagets disciplin på isen och betonade att onödiga och dumma utvisningar inte fick förekomma. Vi ska inte ta så dumma utvisningar, det är helt onödigt, sade Bogren med en skarp ton. Den sista utvisningen var kanske förståelig i situationen, men de andra var helt onödiga. Vi bjuder dem på det, fortsatte han och pekade på vikten av att minska antalet utvisningar för att behålla kontrollen över matchen.

Bik Karlskoga hade svårt att sätta emot Björklövens tryck i den tredje perioden. Trots en sen forcering och ett antal utvisningar som drabbade hemmalaget, lyckades Björklöven avgöra matchen med ett mål i tom kasse, vilket fastställde slutresultatet till 4–2. Oscar Tellström kunde därmed fira inte bara sitt första utan även sina två första slutspelsmål i hockeyallsvenskan, en prestation som gav extra glans åt matchen trots det slutliga resultatet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karlskoga vände match sju – klart för finalAllt på spel i ödesdigra match sju. Karlskoga vände underläge till seger. Det innebär att värmlänningarna är klara för final.

Read more »

Säsongen över för Modo • Karlskoga till HA-finalLivereporter med fokus på svensk hockey. Brinner för SHL, hockeyallsvenskan, NHL och Tre Kronor. Tidigare på Aftonbladet och SVT. På Expressen 2021–2024, åter sedan början på 2025.

Read more »

Modo utslaget i semifinalen efter förlust mot BIK KarlskogaModo förlorade den sjunde och avgörande semifinalmatchen i Hockeyallsvenskan mot BIK Karlskoga. Spelare uttrycker besvikelse över säsongens slut, trots höga förväntningar och en säsong präglad av upp- och nedgångar. Spelaren uttrycker önskan om att återvända till Modo och vinna mästerskapet.

Read more »

Karlskoga klara för final – Nobelhallen exploderade av glädjeKarlskoga tog sig till final i ishockeyallsvenskan efter en dramatisk match mot MoDo. En stämningsfull och minnesvärd kväll i Nobelhallen, fylld av passion och eufori, där publiken spelade en avgörande roll.

Read more »

Karlskoga exploderar i hockeyfeber: Publiken sjunger och stämningen är magiskStämningen i Nobelhallen var elektrisk när Karlskoga mötte MoDo i den avgörande matchen. Över 4 000 hängivna fans, svettiga och sjungande, skapade en oförglömlig atmosfär. Reportaget beskriver den unika upplevelsen med karaktärer som 'Dave' och journalister från lokalradion och pressen.

Read more »

Ishockey: Experten tippar – de vinner hockeyallsvenska finalen: ”Det är deras tur”På onsdagskvällen drar den hockeyallsvenska finalserien igång där Karlskoga och Björklöven gör upp om en plats i SHL. SVT:s expert Jonas Andersson ser en tydlig favorit. – Jag förväntar mig en matchserie där det blir mycket känslor. Ett Karlskoga som verkligen gör det svårt för Björklöven.

Read more »