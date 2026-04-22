Björklöven återvänder till eliten – en stad i extas

Efter en lång resa är Björklöven tillbaka i den högsta ishockeyligan. Umeå firar återkomsten av sina hjältar och ser fram emot ett hett Västerbottensderby mot Skellefteå.

Umeå väntar med spänning på att återse Björklöven i eliten efter en lång och händelserik resa. För en hel generation Umeå bor har Elitserien , som många fortfarande refererar till den som, varit en saga berättad av föräldrarna.

Nu är sagan verklighet, och staden kokar av entusiasm. Lagkapten Axel Ottosson, den skicklige skytten Fredrik Forsberg och passningsmästaren Marcus Nilsson har blivit hjältar över en natt, och sportchef Per Kenttä hyllas för sitt lyckade lagbygge. Tränaren Magnus Bogren, i sin första säsong, är på väg att bli en legend i Umeå. Björklöven, en klubb med en rik historia, har äntligen återvänt till den högsta serien.

Klubben bildades 1970 genom en sammanslagning av IFK Umeå och Sandåkerns SK och har under åren spelat 15 säsonger i elitserien/SHL. Den gyllene eran inföll under 1980-talet, då Björklöven nådde tre SM-finaler. Året 1987 blev historiskt när ”Löven” besegrade Färjestad med 3-1 i matcher och erövrade sitt enda SM-guld.

Det laget var fyllt av stjärnspelare som Göte Wälitalo i målet, backarna Peter Andersson, Roger Hägglund och Calle Johansson, samt forwards som Mikael Andersson, Ulf Dahlén, Peter Sundström och den fruktade målskytten Tore Ökvist. Tränaren Hans ”Virus” Lindberg ledde laget till framgång. SM-guldet är utan tvekan klubbens stolteste ögonblick, men vägen tillbaka till toppen har inte varit enkel. År 2010 upplevde Björklöven en mörk period med ekonomiska problem och en konkursansökan.

Trots att konkursen undveks, beslutade Svenska ishockeyförbundets licensnämnd att tvångsdegradera klubben till division 1. Det krävdes två säsonger i division 1 innan Björklöven återvände till hockeyallsvenskan och fortsatte sin klättring mot eliten. Nu väntar ett hett Västerbottensderby mot Skellefteå, ett möte som inte har skådats på högsta nivå sedan säsongen 1988-89. Rivaliteten mellan Björklöven och Skellefteå är legendarisk, och historien är fylld av intensiva och dramatiska matcher.

Kanske minns äldre fans fortfarande det ökända slagsmålet den 6 november 1980, som beskrivs som ett av de värsta i svensk ishockeyhistoria. Redan under uppvärmningen i Skellefteås hemmaarena bröt kaoset ut, och i princip alla spelare var inblandade. Kjell-Arne Vikström från Skellefteå och Peter Edström från Björklöven var de som satte igång det hela. I tjugo minuter fortsatte slagsmålet, tills en vaktmästare släckte ljuset i hallen och polisen anlände för att återställa ordningen.

Återkomsten till elitserien är inte bara en sportslig bedrift, utan också en symbol för Umeås stolthet och passion för ishockey. Staden är redo att fylla arenan och stötta Björklöven i deras nya utmaning. Det är en tid för glädje, förväntan och en stark känsla av samhörighet. Björklöven är tillbaka, och Umeå är redo att fira





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Björklöven Ishockey Elitserien Umeå SM-Guld

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ishockey: Björklöven en seger från SHL – efter drama i KarlskogaKarlskoga såg ut att ta en blytung seger i den hockeyallsvenska finalserien. Då gjorde Björklöven två snabba mål med fem minuter kvar – och vände 3–4 till 5–4. – Vi är en maskin just nu, säger Björklövens Axel Ottosson till SVT Sport.

Read more »

Björklöven nära SHL: ”Svåraste matchen kvar”Umeålaget med matchboll.

Read more »

Björklöven nära SHL efter dramatisk vändning mot KarlskogaBIK Karlskoga tappade en ledning i slutminuterna mot Björklöven, som nu bara är en seger ifrån att gå upp i SHL. Spelarna i Karlskoga är frustrerade men vägrar ge upp hoppet om en vändning i matchserien.

Read more »

Spåren efter massgravarna i Mariupol raderas fem år efter belägringenNya satellitbilder tyder på att Ryssland försöker dölja bevis på krigsbrott i Mariupol. Fem år efter den brutala belägringen som krävde minst 22 000 civila liv, har tidigare massgravar nu asfalterats över.

Read more »

Björklöven-fansen tog eget flygplan till rysarenSportreporter med fokus på hockey. Varit på Expressen sedan 2023. Har innan dess flera års erfarenhet från arbete på lokaltidning, som såväl sport- som allmänreporter.

Read more »

Björklöven återvänder till SHL efter 25 år – vann finalen mot KarlskogaBjörklöven besegrade Karlskoga med 7–3 i den fjärde finalmatchen och är därmed klara för SHL efter 25 års frånvaro. En historisk seger för klubben och Umeå.

Read more »