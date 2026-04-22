Björklöven återvänder till SHL efter 25 år – vann finalen mot Karlskoga

Björklöven besegrade Karlskoga med 7–3 i den fjärde finalmatchen och är därmed klara för SHL efter 25 års frånvaro. En historisk seger för klubben och Umeå.

Björklöven har skrivit historia och säkrat en plats i SHL efter en imponerande seger mot Karlskoga med 7–3 i den fjärde och avgörande finalmatchen. Detta markerar Björklöven s efterlängtade återkomst till den svenska hockeyeliten efter hela 25 år.

Jublet visste inga gränser i Nobelhallen och bland de tusentals supportrar som följde matchen, både på plats och framför skärmarna. Segern är inte bara en triumf för Björklöven utan också en enorm glädje för hela Umeå, som nu återigen kan stoltsera med ett lag i SHL. Löven-legendaren Micke Andersson, som var med och bärgade Björklövens enda SM-guld 1987, uttryckte sin stora glädje och betonade betydelsen av detta för både klubben och staden.

Matchen i Karlskoga var en intensiv och händelserik tillställning. Björklöven tog kommandot tidigt i matchen och byggde upp en ledning som Karlskoga hade svårt att komma ikapp. Lenni Killinen öppnade målskyttet i mitten av den första perioden, assisterad av Joel Mustonen, och bara drygt en minut senare utökade Anton Malmström ledningen till 2–0. Malmströms mål, även om det var något turligt, gav Björklöven ytterligare momentum.

Oscar Tellström fortsatte att visa sin skicklighet genom att bidra med en assist till Albin Lundins 3–0-mål i numerärt underläge och sedan själv sätta 4–0 i powerplay. Karlskoga svarade dock med två snabba mål och skapade en viss nervositet i Björklöven-lägret, men Daniel Brodin kunde i början av den tredje perioden återställa ordningen med ett kraftfullt skott från blålinjen som ökade ledningen till 5–2.

Björklöven fortsatte att dominera och kunde till slut vinna matchen med 7–3, vilket beseglade deras seger i finalserien med 4–0. Karlskogas desperata försök att vända matchen, inklusive att plocka ut målvakten med över 13 minuter kvar, gav inte önskat resultat. Björklövens defensiva organisation och effektiva anfallsspel visade sig vara för starka för Karlskoga att övervinna. Denna seger är resultatet av ett långt och hårt arbete, både på och utanför isen.

Björklöven har under säsongen visat en imponerande stabilitet och laganda, och har lyckats besegra alla sina motståndare på vägen mot SHL. Klubben har investerat i en stark tränarstab och en talangfull spelartrupp, och har lyckats skapa en vinnarkultur som genomsyrar hela organisationen. Återkomsten till SHL innebär inte bara en sportslig framgång utan också en ekonomisk boost för Björklöven och Umeå. Med ett lag i SHL kan Björklöven locka till sig fler sponsorer, öka biljettintäkterna och skapa fler arbetstillfällen.

Dessutom kommer Björklövens närvaro i SHL att bidra till att höja intresset för hockey i norra Sverige och inspirera unga spelare att drömma stort. Det är en historisk dag för Björklöven, Umeå och hela Norrland. Det är en bekräftelse på att hårt arbete, engagemang och en stark laganda kan leda till fantastiska resultat. Björklöven är tillbaka där de hör hemma – i SHL





