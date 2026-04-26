Björn Wiman: De äldre får äcklig mikromat medan SD firar triumfer om invandringen

Björn Wiman skriver om den växande skamlösheten i politiken, där lögner och brutala impulser inte längre döljs bakom en civilisatorisk fernissa. Han drar paralleller till 1930-talets Berlin och Varian Frys upplevelser där, och ser liknande tendenser i dagens Sverige, särskilt i debatten om invandringen.

I den nya världsordningen spelar det ingen roll att Jimmie Åkesson ljög om invandringen och äldrevården. Det är de skamlösa lögnerna som är värst i en tid då all fernissa försvunnit, skriver Björn Wiman .

En ljum kväll i juli 1935 sitter journalisten Varian Fry på ett av de mondäna kaféerna i närheten av Kurfürstendamm i Berlin. Fry är 27 år, son till en förmögen börsmäklare på Manhattan och en av New Yorks mest lovande journalister, men också känd som något av en relegerad från flera exklusiva internatskolor och svärmande för europeisk modernism och avantgardekonst.

Han har tillbringat två månader i Tyskland för att förbereda sitt kommande uppdrag som chefredaktör för en anrik tidskrift med fokus på utrikesfrågor. Frys analys är redan klar. De fascistiska regimerna i Italien, Österrike och Tyskland utgör ett akut hot mot demokratin över hela världen. Man behöver inte vara profet, menar han, för att förstå att Hitlers politiska strategi i slutändan kommer att leda till krig.

Det räcker att ta hans uttalanden på allvar och att tolka allt han säger bokstavligt. I den vackra sommarkvällen hör Fry skrik och vrål, gnisslande bromsar och ljudet av glas som krossas. En grupp unga män i vita skjortor och grova kängor hejdar bilar på gatan, sliter ut passagerare och misshandlar dem. Överallt tumult, skrän, gråtande och förtvivlade ansikten, liggande människor som ropar på hjälp.

Och så ropen: ”Jude! Där är en jude! ” Fry ser poliser, dussintals poliser, men inte en enda av dem ingriper. Han är, säger han, sedan länge vän med Hitler och hans personliga uppfattning är att frågan om de tyska judarna bör lösas genom ett blodbad.

Dagen efter söker Varian Fry upp nazistpartiets informationsavdelning för utländska journalister på Wilhelmstrasse. Han tas emot av Ernst Hanfstaengl, en två meter lång man med pomaderad mittbena, som utan omsvep berättar sanningen om gatukravallerna. Alltsammans var i minsta detalj organiserat av partiet, pogromen var förberedd sedan länge, men bedömningen var att det skulle se bättre ut om SA-männen var klädda i vita skjortor i stället för bruna uniformer.

Det förbluffande är inte att pogromen är iscensatt – det hade han redan räknat ut – utan att en ledande nazist så oförblommerat avslöjar det för en utländsk journalist. Hanfstaengl skroderar vidare. Han är, säger han, sedan länge vän med Hitler och hans personliga uppfattning är att frågan om de tyska judarna bör lösas genom ett blodbad. Blodbad?

På väg tillbaka till sitt hotell tar Fry in vidden av det han just hört. När nazisterna talar om blodbad, då menar de mord, massmord på judar. Också i dag är det skamlösheten, den totala skamlösheten, som berör mest i berättelsen om Varian Frys första dagar i Berlin sommaren 1935, så som den framställs av den tyske författaren. Denna skamlöshet observeras också i dag.

Medan de flesta världsledare tidigare åtminstone försökte övertyga både sig själva och sina medborgare om att de agerade i ett gott syfte med allas bästa för ögonen, har dagens autokrater skapat en politisk kultur som baseras på premissen att världen är rutten och ondskefull och att man därför helt omaskerat kan ge efter för sina lägsta impulser. På så sätt har man stadfäst en politisk dagordning där ingen längre behöver låtsas att de har några goda avsikter.

Således: inga löjliga wokeregler, inget tjafs om demokrati, inget fjantande med mänskliga rättigheter. Även om mycket av den internationella politiken naturligtvis också tidigare har präglats av förljugenhet och falskspel har den civilisatoriska fernissan ändå fungerat som ett slags skydd, som trots allt ger möjlighet att kritisera makten. Men i en situation helt utan hyckleri får man endast brutaliteten utan masken, som De som ger uttryck för gamla kärnvärden som humanism, tolerans och medmänsklighet hånas som skenheliga godhetssignalerare.

Det är lätt att se hur denna utveckling har smittat av sig också på det politiska klimatet i Sverige, där de som försvarar gamla kärnvärden som humanism, tolerans och medmänsklighet allt oftare hånas som skenheliga godhetssignalerare. På senare tid har exempelvis både statsminister Ulf Kristersson och vice statsminister Ebba Busch beskrivit folkrätten – ett fundament i den regelstyrda världsordningen – som en ”seminariefråga” som inte har vare sig någon större betydelse eller egentlig nytta.

Den helt oförskämda hanteringen av de svenska klimatmålen och det närmast demonstrativa föraktet för en institution som Lagrådet är symtom på samma sak. Detta systematiska avlägsnande av civilisationens polityr går fruktansvärt fort. I den svenska debatten, inte minst den om invandringen, menar många att det är verkligheten som obönhörligen har förändrats, men det är ett argument som bortser från att verkligheten inte skapar sig själv





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Björn Wiman Politik Skamlöshet Invandring Varian Fry Berlin Nazism Sverige Ulf Kristersson Ebba Busch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Han får Sveriges Radios romanpris: ”Skäms nästan”Mikael Yvesand tilldelas Sveriges Radios romanpris 2026 för ”Våran pojke”. ”Svinkul. Men man skäms nästan på något sätt”, säger han.

Read more »

– Han föreslås bli ny M-topp i Region StockholmI början av april meddelades det att Kristoffer Tamsons, Moderaternas gruppledare i Region Stockholm, lämnar politiken.

Read more »

Como-toppen: Fabregas får gå till Chelsea - om han vill - Serie ACesc Fabregas har kopplats ihop med att ta över Chelsea. Como kommer inte att stå i vägen - om tränaren får ett erbjudande. - Han är fri att gå till Chelsea om han vill, säger Como-presidenten Mirwan Suwarso till City AM.

Read more »

Stjärnans hån efter märkliga ubåtsklippetPapegojan Bebe är redan van vid att hoppa tandemfallskärm. Nu är han även ensamseglare – under havsytan. – Han är min kompis, vi gör allt tillsammans, säger ägaren Steven Lawyer till Washington Post.

Read more »

SD-politiker kallade RFSL pedofiler – nu välkomnas han till pridePridebråk i lilla kommunen: ”Perverterad propaganda” • ”Extremaste jag läst” • ”Besviken på samtiden” • Nu bojkottar hbtqi-personer firandet

Read more »

Björn af Kleen: Stödet för politiskt våld uttrycks nu öppetÄven våld i maktens omedelbara är på väg att normaliseras i USA. I New York sörjde amerikaner att skytten inte kunde fullborda sitt uppdrag.

Read more »