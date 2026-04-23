Björnattack i Polen och politiska händelser i Sverige

En kvinna dödades av en björn i Polen. I Sverige presenteras valplattformar, analyseras museifinansiering, utreds matförgiftningar och hot mot skolor samt SSAB-anställda.

En 58-årig kvinna har dödats av en björn i sydöstra Polen , rapporterar AFP. När räddningstjänsten anlände till platsen var kvinnan så allvarligt skadad att livräddande åtgärder inte kunde inledas.

Hon förklarades död på platsen. Polens brunbjörnspopulation uppskattas till cirka 100 individer, varav 80 procent lever i och runt Bieszczadybergen i landets sydöstra delar, där attacken inträffade. Dödliga björnattacker är dock mycket sällsynta. Enligt lokala medier var det senaste dödsfallet till följd av en björnattack i Polen 2014.

Samtidigt presenterade Miljöpartiet (MP) sin valplattform, med ett löfte om en årlig ökning av statligt stöd till civilsamhället med en miljard kronor. MP anser att föreningar och organisationer är en viktig del av totalförsvaret och behöver stärkas. Denna extra miljard ska bland annat användas för att öka antalet allmänna samlingslokaler och stödja studieförbunden.

Dessutom vill MP öka anslagen med 33 miljoner kronor till Myndigheten för civilt försvar för att stödja ideella organisationer som arbetar med att öka individers beredskap och kunskap om krishantering. Regeringen har begärt en analys av framtida villkor för Statens museer för världskultur, efter att Statens fastighetsverk (SFV) aviserat en kraftig hyreshöjning. Kulturminister Parisa Liljestrand (M) betonar att syftet är att säkerställa att myndigheten är organiserad på ett effektivt sätt.

SFV vill höja hyrorna för Etnografiska museet med 57 procent från 2027, vilket har tvingat Statens museer för världskultur att säga upp hyresavtalen för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet för att klara ekonomin. Regeringen har nu begärt analyser från både SMVK och Statskontoret, med förslag på hur verksamheten kan drivas vidare, inklusive lokalfrågan. Därefter kommer regeringen att fatta beslut om framtiden.

Under veckan har ett stort antal larm om matförgiftning kommit in från personer som ätit på Gobi Sushis restauranger i Lerum och Floda. Orsaken till matförgiftningen är fortfarande okänd. Miljöförvaltningen har inspekterat restaurangerna och tagit prover på livsmedel för analys. Liberalerna presenterade sin valkampanj på torsdagen, men pressens frågor kretsade också kring partiordförande Simona Mohamssons framträdande i SVT:s ”Fördomsshowen”, där hon inte kunde namnge de fyra grundlagarna.

Hon erkände att hon lärt sig av en vän att inte delta i sådana frågesporter. Liberalernas valkampanj syftar till att attrahera cirka 100 000 väljare för att klara riksdagsspärren, med fokus på skolan. Hur Liberalerna och Sverigedemokraterna ska förverkliga sitt gemensamma löfte om att fasa ut vinstintresset i skolan är dock oklart, då Moderaterna och Kristdemokraterna inte delar den åsikten.

Polisen har inlett en förundersökning efter de sjukdomsfall som drabbat SSAB i Luleå och ber nu om hjälp från personer som upplevt symptom. Ett 20-tal personer har insjuknat med olika symptom i samband med markarbeten på SSAB. Polisen söker kontakt med dessa personer och utreder även misstänkt arbetsmiljöbrott. En tonårspojke har anhållits misstänkt för grovt olaga hot i Borlänge efter att ett 20-tal skolor och förskolor tvingades stänga på onsdagen efter hot.

Säkerhetspolisen har gripit två personer misstänkta för att ha hotat skyddspersoner, efter en insats i Stockholmsområdet





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Oklarheter kring sjukdomsfall vid SSAB:s stålverksbygge i LuleåFler anställda har insjuknat vid bygget av SSAB:s nya stålverk i Luleå. NCC har anmält fallen till Arbetsmiljöverket samtidigt som orsakerna förblir okända trots mätningar.

Fler personer sjuka på SSAB i Luleå – personal flyttasYtterligare tre personer har insjuknat på SSAB:s område i Luleå, efter tidigare rapporter om liknande symptom. Personal från NCC, som arbetar på byggplatsen för det nya stålverket, drabbas av irriterade luftvägar och yrsel. Allt markarbete är pausat och facket Seko har begärt skyddsstopp. Orsaksutredning pågår.

Fortsatt stopp för SSAB:s stålverksbyggeMotgångarna fortsätter för SSAB:s stålverksbygge i Luleå. I snart tre veckor har arbetet stått still efter mystiska sjukdomsfall bland anställda på området.

Nya sjukdomsfall vid SSAB-bygget i LuleåTre NCC-anställda har insjuknat med symtom som irriterade luftvägar och yrsel efter arbete nära SSAB:s stålverksbygge i Luleå. Bygget är stoppat och en utredning pågår om potentiella farliga ämnen i marken.

Från skyddsstopp till falskt giftlarm – detta har hänt på SSAB:s skrytbygge20-tal anställda har insjuknat de senaste månaderna • Länsstyrelsen varnade för föroreningar.

Misstänkt förgiftning på SSAB – polis utreder mörkläggningOklara sjukdomsfall bland anställda på SSAB utreds av polisen. Seko kräver säkrare arbetsmiljö och det finns uppgifter om att arbetsledare kan ha mörkat information om sjukdomsfallen. Orsaken till sjukdomssymptomen är fortfarande okänd.

