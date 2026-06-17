Svenska nyheter om händelser i Bjuv, Jordbro och Öresundsbron. Det är stopp för tågtrafiken över Öresundsbron på grund av ett elfel. En kvinna opererades av misstag på Akademiska sjukhuset i Uppsala i höstas efter att ha fått en felaktig bröstcancerdiagnos. En person har frihetsberövats efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm i tisdags kväll. Två barn har blivit påkörda vid ett övergångsställe i Flemingsberg söder om Stockholm. En av originalmedlemmarna i bandet Chicago, Walter Parazaider, har avlidit i sviterna av Alzheimers. Två personer har anhållits efter en nattens bilbrand i Jönköping. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en arbetsplatsolycka i Örebro. Finland öppnar för egna kärnvapen.

SOS Alarm fick in larm om en explosion inomhus i Bjuv på onsdagen. Polisen ryckte ut till platsen med räddningstjänst och ambulans, men det visade sig att någon hade tänt en smällare.

Det orsakades inga skador. I ett annat läge sa Donald Trump att avtalet med Iran hade avvärjt en ekonomisk katastrof. Han hotade också med att USA skulle återuppta sina militära angrepp mot landet om inget slutgiltigt fredsavtal nåddes inom 60 dagar. En person är frihetsberövad efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm, bekräftade Åklagarmyndighetens presstjänst.

Den skottskadade personen hittades vid en parkeringsplats i tisdags kväll och var vid medvetande vid avfärd till sjukhuset. Larmet om händelsen nådde polisen vid 19-tiden. Tågstopp över Öresundsbron efter elfel har stoppats på grund av ett elfel, rapporterade SVT Nyheter Skåne. Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att åtgärda felet och få igång trafiken igen.

En kvinna opererades av misstag på Akademiska sjukhuset i Uppsala i höstas efter att ha fått en felaktig bröstcancerdiagnos. Det rapporterades av P4 Uppland. Först efter operationen konstaterade man att läkare felbedömt kvinnans vävnadsprov. En person har frihetsberövats efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm i tisdags kväll, bekräftade åklagare för Mitt i.

Två barn har blivit påkörda vid ett övergångsställe i Flemingsberg söder om Stockholm. En bilist har smitit från platsen, skrev polisen på sin hemsida. En av originalmedlemmarna i bandet Chicago, Walter Parazaider, har avlidit i sviterna av Alzheimers, skrev TMZ. Han var 81 år gammal.

Två personer har anhållits efter en nattens bilbrand i Jönköping, skrev polisen på sin hemsida. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en arbetsplatsolycka i Örebro, rapporterade SVT Nyheter Örebro. Finland öppnar för egna kärnvapen, rapporterade finska Uusi Suomi





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