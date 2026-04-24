BKV Norrtälje förlorar mot Sunnersta trots dominans

BKV Norrtälje förlorade med 1–2 mot Sunnersta i division 3 Uppland dam i fotboll. Trots en stark insats och dominans på planen lyckades laget inte göra mål och förlorade därmed matchen.

BKV Norrtälje åkte på en tung förlust mot Sunnersta i en dramatisk match i division 3 Uppland dam i fotboll. Matchen, som spelades på Norrtälje Sport centrum under fredagskvällen, slutade 1–2 (1–2).

Trots en överväldigande dominans från BKV Norrtäljes sida lyckades laget inte omvandla sitt spelövertag till mål, vilket blev avgörande för slutresultatet. Sunnersta tog ledningen i den första halvleken och lyckades hålla fast vid sin 2–1-ledning genom en mållös andra halvlek. Detta innebär att Sunnersta nu har säkrat sina första tre poäng för säsongen, medan BKV Norrtälje har åkt på två raka förluster i inledningen av serien. BKV Norrtäljes tränare, Per Mattsson, uttryckte en blandning av frustration och stolthet efter matchen.

Han beskrev resultatet som 'sinnessjukt' med tanke på lagets spelövertag. Mattsson betonade att laget hade dominerat spelet under en lång tid, men att de inte lyckades kapitalisera på sina chanser. Han pekade på att de två mål som Sunnersta gjorde var onödigt enkla och att det var synd om tjejerna som kämpade så hårt. Att motståndarlagets tränare tackade för 'lektionen' talar tydligt om matchbilden, enligt Mattsson.

Trots besvikelsen över resultatet var han tydlig med att laget har ett starkt grundspel och att de bara behöver bli skarpare i avslutningarna. Han uttryckte en stark övertygelse om att laget kommer att plocka poäng framöver och lovade att de kommer att fortsätta att arbeta hårt för att förbättra sitt spel. Han framhöll också att han var stolt över lagets insats, trots det negativa resultatet.

Det är tydligt att tränaren ser potential i laget och tror på deras förmåga att vända trenden. Matchen visade tydligt att BKV Norrtälje har mycket att jobba med, framför allt i effektiviteten framför mål. Trots att de skapade många chanser lyckades de inte omvandla dem till mål, vilket till slut blev deras fall. Sunnersta å andra sidan visade sig vara effektiva och lyckades utnyttja de chanser de fick.

För BKV Norrtälje väntar nu en viktig match mot Rådmansö på hemmaplan, Norrtälje Sportcentrum, söndagen den 3 maj klockan 15.30. Denna match blir en chans för laget att studsa tillbaka från de två inledande förlusterna och visa vad de verkligen går för. Det blir en viktig match för att få igång poängskörden och bygga upp självförtroendet inför de kommande matcherna i serien.

Supportrarna kan förvänta sig en spännande och intensiv match där BKV Norrtälje kommer att kämpa hårt för att ta hem segern. Laget behöver verkligen stöd från sina fans för att vända trenden och klättra i tabellen. Det är viktigt att komma ihåg att säsongen är lång och att det fortfarande finns gott om tid att förbättra sig och nå sina mål





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tjörnhammar (M): Jag står fast vid min slutsats om vindkraft i NorrtäljeMitt uppdrag är att göra en samlad bedömning av vad som är bäst för invånarna i Norrtälje kommun, skriver Staffan Tjörnhammar.

Read more »

Epa-kulturen i Norrtälje – en fråga om identitet och inkluderingKrönikören Tora Andersson skriver om epa-kulturen i Norrtälje och funderar över om den nya asfalterade parkeringen vid Rodengymnasiet kommer att bli en mötesplats för ungdomar eller undvikas helt. Hon reflekterar också över sin egen ungdom och hur epa-kulturen var närvarande även för henne, trots att hon inte själv var en del av den.

Read more »

Facket: Ett hårt slag för många förskolorVåga satsa på behöriga lärare och mindre barngrupper, skriver ordföranden Sveriges Lärare Norrtälje

Read more »

Lukas Söderholm släpper ny singel – sista steget mot debut-EP:nIdol-favoriten från Norrtälje tillbaka med ny musik

Read more »

Luftförsvaret måste stärkas – ett allvarligt tjänstefel att försummaDebattören argumenterar för att nedläggningen av LV3 i Norrtälje var ett allvarligt misstag och att ett nytt luftvärnsförband måste upprättas på ostkusten för att stärka Sveriges försvar.

Read more »

EKN fortsätter stödja export trots oro i Mellanöstern – Erbjudande på abonnemangEKN försäkrar betalningsrisker för svenska exportföretag och ser inga förändringar i garantigivningen trots spänningarna i Mellanöstern. Konflikten påverkar globala transporter och energiförsörjning, men Europa är hittills relativt skonat. Samtidigt erbjuds ett abonnemang med 30% rabatt för nya kunder.

Read more »