Det svenska herrlandslaget har landat i Dallas, USA, inför VM-premiären mot Tunisien. Efter en smidig resa möttes de av säkerhetspersonal och supportrar på flygplatsen. Förbundskapten Graham Potter och spelarna är på gott humör och ser fram emot mästerskapet.

Det svenska herrlandslaget i fotboll har anlänt till Dallas , USA, inför den stundande VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Efter en resa som startade från Stockholm vid lunchtid med ett mellanlandning på Island, landade Blågult på Dallas Fort Worth International Airport klockan 16.45 lokal tid.

Redan på flygplatsen möttes spelarna av ett massivt säkerhetsuppbåd med poliser och hundar, samtidigt som ett antal fotbollssupportrar och medierepresentanter väntade på att få en glimt av laget. Stämningen blev snabbt livlig när förbundskapten Graham Potter och försvararen Victor Nilsson Lindelöf tog sig tid att skriva autografer, vilket resulterade i något kaotiska scener men med glada miner från alla inblandade. Resan över Atlanten gick smidigt och spelarna var på gott humör när de klev av planet.

Victor Nilsson Lindelöf kommenterade: Det är jätteskönt att vara här. Det var en bra resa. Han fick medhåll från förbundskapten Graham Potter som sa: Resan var väldigt bra, inga problem alls. Nu är det lite varmt.

Nu vill vi försöka hinna iväg innan regnet kommer. Annars är jag nöjd med vädret. Temperaturen i Dallas låg vid ankomsten runt 30 grader, och den svenska truppen var snabbt på väg till hotellet som kommer att fungera som deras bas under mästerskapet. Under kvällen planeras ett lättare aktiveringspass för spelarna för att komma igång efter resan, medan den första riktiga träningen äger rum på söndag förmiddag på FC Dallas träningsarena i Frisco.

Lagkaptenen, som inte deltog i genrepet mot Grekland, kommenterade sin frånvaro: Det är inga problem. Vi var lite försiktiga för vi visste att vi skulle åka över och det kommer en premiär snart. Det ska inte vara några problem alls. Segern mot Grekland var en viktig moralboost för laget, och nu riktas fokus helt mot den första VM-matchen.

Med en blandning av rutinerade spelare som Victor Nilsson Lindelöf och unga talanger som Alexander Isak, ser truppen stark ut. Samtidigt arbetar ledarstaben med att finslipa taktiken och anpassa sig till det varma klimatet i Texas. Landslagets mål är att avancera från gruppspelet, där förutom Tunisien även Argentina och Polen väntar. Supportrarna hemma i Sverige håller tummarna för att Blågult ska kunna skriva historia på den amerikanska kontinenten. Förväntningarna är höga, men laget verkar lugna och fokuserade inför utmaningen





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