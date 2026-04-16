Blåkläder expanderar globalt med fokus på hållbarhet och egen produktionskontroll

Arbetsklädestillverkaren Blåkläder fortsätter sin expansionsresa mot europeiskt ledarskap genom att stärka sin globala industriella kapacitet. Företaget, lett av Amanda Düsing, prioriterar insourcing och full kontroll över värdekedjan, vilket exemplifieras av den nya, LEED Platinum-certifierade fabriken i Bangladesh. Detta initiativ understryker Blåkläders engagemang för hållbar produktion och ansvarsfullt företagande.

I en tid där globalt ledarskap och industriell expansion står i fokus, framhåller sig den svenska arbetsklädestillverkaren Blåkläder med en tydlig vision för framtiden. Företaget, som grundades 1959 i Svenljunga och sedan dess varit ett stolt familjeföretag, leds idag av styrelseordförande Amanda Düsing. Hennes uppväxt präglades av närhet till företagets verksamhet, med resor till fabriker i Sri Lanka och Vietnam som gav henne en djup förståelse för de globala produktionsprocesserna.

Amanda Düsing beskriver Blåkläder som mer än bara ett företag; det är en familjemedlem med ett eget liv som ska ges möjlighet att växa och överträffa dess grundare. Blåkläders nuvarande strategi är starkt präglad av en "global ledarambition och industribyggande". Målet är att befästa sin position som europeisk ledare inom sitt segment, samtidigt som man aktivt bygger industriell kapacitet för kommande generationer. Ett konkret exempel på denna satsning är etableringen av en ny, toppmodern fabrik i Bangladesh. Denna investering markerar ett viktigt steg i företagets strävan att kontrollera hela värdekedjan, från råmaterial till färdig produkt. Enligt Amanda Düsing är hållbarhet en fundamental del av Blåkläders identitet som tillverkare av arbetskläder i premiumsegmentet. Men hållbarhetsarbetet sträcker sig bortom produkternas livslängd. Det handlar i hög grad om att ta full kontroll över hela värdekedjan, vilket Blåkläder adresserar genom en strategi av insourcing snarare än outsourcing. Idag sker nästan all tillverkning av kläder och skor i företagets egna fabriker, vilket möjliggör ett genuint ansvarstagande för varje steg i produktionsprocessen. Samtidigt kritiserar Amanda Düsing en alltför förenklad diskussion kring hållbarhet inom klädbranschen, där vissa miljömärkningar och fokus på specifika gröna material kan leda till greenwashing genom att lyfta fram marginella aspekter av det bredare hållbarhetsarbetet. Med åtta fabriker i Sydostasien, varav den senaste i Bangladesh togs i bruk 2025, exemplifierar Blåkläder sitt engagemang för kontroll och ansvarstagande. Den nya fabriken i Bangladesh är LEED Platinum-certifierad, vilket vittnar om rigorösa krav på energieffektivitet, vattenanvändning och arbetsmiljö. Amanda Düsing uttrycker stolthet över vad som uppnåtts och betonar ambitionen att från start skapa de bästa förutsättningarna för en så hållbar produktion som möjligt. Företagets partnerskap med SEB lyfts fram som avgörande för denna utveckling. SEB:s förståelse för Blåkläders vision och verksamhet, utöver enbart finansiella aspekter, möjliggör stöd även vid investeringar i komplexa och riskfyllda marknader. När fabriken i Bangladesh når full kapacitet kommer 98 procent av Blåkläders produktion att ske i egen regi, vilket fullt ut speglar företagets långsiktiga strategi och sitt synsätt på ansvar. Denna artikel har förberetts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) enbart för informationsändamål och ska inte tolkas som ett erbjudande om investering. Handel med aktier innebär alltid en risk. Du kan förlora dina insatta pengar





