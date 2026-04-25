Blåkläder satsar på global expansion och egen industriell kapacitet

Arbetsklädestillverkaren Blåkläder investerar i en ny fabrik i Bangladesh och stärker sitt fokus på hållbarhet och kontroll över hela värdekedjan. Företaget, som fortfarande är familjeägt, strävar efter att bli en europeisk ledare inom premium arbetskläder.

Blåkläder , arbetsklädestillverkaren med rötter i Svenljunga sedan 1959, befinner sig i en spännande tillväxtfas präglad av globala ambitioner och ett starkt fokus på industribyggande. Företaget, som fortfarande drivs som ett familjeföretag , har under ledning av styrelseordförande Amanda Düsing satsat stort på att ta kontroll över hela värdekedja n, från design till färdig produkt.

Denna strategi manifesteras tydligt i företagets investeringar i egna fabriker, framförallt i Sydostasien, och senast i en toppmodern fabrik i Bangladesh som togs i bruk 2025. Fabriken, certifierad med LEED Platinum, representerar ett åtagande för hållbar produktion och ansvarstagande tillverkning. Amanda Düsing betonar vikten av att inte bara fokusera på produkternas livslängd utan också på att säkerställa goda arbetsförhållanden och minimal miljöpåverkan i alla led.

Hon är kritisk mot en förenklad hållbarhetsdiskussion inom klädbranschen och menar att vissa miljömärkningar kan bidra till greenwashing genom att lyfta fram marginella aspekter av hållbarhetsarbetet. Blåkläders strategi att äga och driva sina egna fabriker är en medveten motstrategi mot outsourcing. Genom att ha full kontroll över tillverkningsprocessen kan företaget garantera kvalitet, ansvarstagande och transparens. För närvarande heläger Blåkläder åtta fabriker i Sydostasien, och målet är att nå en situation där 98 procent av tillverkningen sker i egen regi.

Detta är en central del av företagets långsiktiga strategi och syn på ansvar. Amanda Düsing beskriver Blåkläder som mer än bara ett företag – det är en familjemedlem och en entitet som ska växa och bli större än någon enskild individ. Denna känsla av ansvar och långsiktighet genomsyrar hela verksamheten. Företaget strävar efter att vara en europeisk ledare inom arbetskläder i premiumsegmentet, och satsningen i Bangladesh är ett viktigt steg i den riktningen.

Den nya fabriken kommer inte bara att öka produktionskapaciteten utan också bidra till att skapa arbetstillfällen och utveckling i regionen. Partnerskapet med SEB har varit avgörande för Blåkläders expansion och investeringar. Amanda Düsing framhåller SEB:s nyfikenhet, internationella kompetens och lokala närvaro som viktiga faktorer i samarbetet. Hon betonar att det inte bara handlar om finansiering utan också om att ha en bank som förstår företagets vision och kan stötta det även i mer komplexa och riskfyllda marknader.

SEB:s förståelse för Blåkläders verksamhet har möjliggjort för företaget att våga investera i nya marknader och expandera sin industriella kapacitet. Blåkläder ser hållbarhet som en integrerad del av sin identitet och strävar efter att vara ett föredöme inom branschen. Företaget är medvetet om de utmaningar som finns inom klädindustrin och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och förbättra arbetsförhållandena i hela värdekedjan.

Denna artikel är framtagen av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") i informationssyfte och ska inte ses som ett investeringserbjudande. Investeringar i aktier innebär alltid risk och kan leda till förlust av kapital.





