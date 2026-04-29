Blåkläder satsar på global expansion och egen tillverkning

Arbetsklädestillverkaren Blåkläder investerar i en ny fabrik i Bangladesh och stärker sitt fokus på hållbarhet och kontroll över värdekedjan. Företaget, som drivs som ett familjeföretag, har ett starkt partnerskap med SEB för att finansiera sin tillväxt.

Blåkläder , arbetsklädestillverkaren med rötter i Svenljunga sedan 1959, befinner sig i en spännande tillväxtfas präglad av globala ambitioner och ett starkt fokus på industribyggande. Företaget, som fortfarande drivs som ett familjeföretag , har under ledning av styrelseordförande Amanda Düsing satsat stort på att ta kontroll över hela värdekedja n, från design till färdig produkt.

Denna strategi manifesteras tydligt i företagets investeringar i egna fabriker, framförallt i Sydostasien, och senast i en toppmodern fabrik i Bangladesh som togs i bruk 2025. Fabriken, certifierad med LEED Platinum, representerar ett åtagande för hållbar produktion och ansvarstagande tillverkning. Amanda Düsing betonar vikten av att inte bara fokusera på produkternas livslängd utan också på att säkerställa goda arbetsförhållanden och minimal miljöpåverkan i alla led.

Hon är kritisk mot en förenklad hållbarhetsdiskussion inom klädbranschen och menar att vissa miljömärkningar kan bidra till greenwashing genom att lyfta fram marginella aspekter av hållbarhetsarbetet. Blåkläders strategi att äga och driva sina egna fabriker är en medveten motstrategi mot outsourcing. Genom att ha full kontroll över tillverkningsprocessen kan företaget garantera kvalitet, ansvarstagande och transparens. För närvarande heläger Blåkläder åtta fabriker i Sydostasien, och målet är att nå en situation där 98 procent av tillverkningen sker i egen regi.

Detta är en central del av företagets långsiktiga strategi och syn på ansvar. Amanda Düsing beskriver Blåkläder som mer än bara ett företag – det är en familjemedlem och en entitet som ska växa och bli större än någon enskild individ. Denna känsla av ansvar och långsiktighet genomsyrar hela verksamheten. Företaget strävar efter att vara en europeisk ledare inom arbetskläder i premiumsegmentet, och satsningen i Bangladesh är ett viktigt steg i den riktningen.

Den nya fabriken kommer inte bara att öka produktionskapaciteten utan också bidra till att skapa arbetstillfällen och utveckling i regionen. För att finansiera sin expansion och sina investeringar har Blåkläder ett starkt partnerskap med SEB. Amanda Düsing framhåller SEB:s nyfikenhet, internationella kompetens och lokala närvaro som viktiga faktorer i samarbetet.

Hon betonar att det inte bara handlar om finansiering utan också om att ha en bank som förstår företagets vision och kan stötta det även i mer komplexa och riskfyllda marknader. SEB:s förståelse för Blåkläders verksamhet gör att de kan erbjuda skräddarsydda lösningar och bidra till företagets långsiktiga framgång. Det är viktigt att notera att denna artikel har förberetts av SEB enbart för informationsändamål och inte ska tolkas som ett erbjudande om investering.

Handel med aktier innebär alltid en risk och det finns en möjlighet att förlora sina insatta pengar. Blåkläders framgång bygger på en kombination av starka värderingar, en tydlig strategi och ett engagerat team. Företaget fortsätter att investera i sin framtid och är väl positionerat för att fortsätta växa och utvecklas på den globala marknaden.





