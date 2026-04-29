Blåkläder satsar på global expansion och hållbar tillverkning

Arbetsklädestillverkaren Blåkläder investerar i ny fabrik i Bangladesh och stärker sitt fokus på hållbarhet och kontroll över värdekedjan. Företaget, grundat 1959, fortsätter sin resa mot att bli en europeisk ledare inom premiumsegmentet.

Blåkläder , arbetsklädestillverkaren med rötter i Svenljunga sedan 1959, befinner sig i en spännande tillväxtfas präglad av globala ambitioner och ett starkt fokus på industribyggande. Företaget, som fortfarande drivs som ett familjeföretag, har under ledning av styrelseordförande Amanda Düsing satsat stort på att ta kontroll över hela värdekedjan, från design till färdig produkt.

Denna strategi manifesteras tydligt i företagets investeringar i egna fabriker, framförallt i Sydostasien, och senast i en toppmodern fabrik i Bangladesh som togs i bruk 2025. Fabriken, certifierad med LEED Platinum, representerar ett starkt engagemang för hållbar produktion och ansvarstagande tillverkning. Amanda Düsing betonar vikten av att inte bara fokusera på produkternas livslängd, utan att aktivt forma hela produktionsprocessen för att säkerställa hög kvalitet, goda arbetsförhållanden och minimal miljöpåverkan.

Blåkläders strategi att föredra insourcing framför outsourcing är central för deras identitet. Genom att äga och driva majoriteten av sina fabriker kan företaget garantera full kontroll över varje steg i tillverkningsprocessen. Detta möjliggör en djupare förståelse för utmaningar och möjligheter, samt en snabbare implementering av förbättringar. Amanda Düsing är kritisk mot en förenklad hållbarhetsdiskussion inom klädbranschen, där vissa miljömärkningar och ”gröna” material kan bidra till greenwashing genom att enbart fokusera på marginella aspekter av hållbarhet.

För Blåkläder handlar hållbarhet om ett helhetsperspektiv som inkluderar allt från energiförbrukning och vattenanvändning till arbetsmiljö och socialt ansvar. Investeringen i den nya fabriken i Bangladesh är ett konkret exempel på detta engagemang, där man redan från början har strävat efter att skapa en så hållbar produktionsmiljö som möjligt. När fabriken når full kapacitet kommer hela 98 procent av Blåkläders tillverkning av arbetskläder och skor att ske i egen regi, vilket understryker företagets långsiktiga strategi och syn på ansvar.

Blåkläders tillväxtresa stöds av ett starkt partnerskap med SEB, som inte bara bidrar med finansiering utan också med en djup förståelse för företagets vision och verksamhet. Amanda Düsing framhåller SEB:s nyfikenhet, internationella kompetens och lokala närvaro som viktiga faktorer i samarbetet. För Blåkläder är det avgörande att ha en bank som förstår de komplexa utmaningarna och riskerna som följer med investeringar i nya marknader.

Samarbetet med SEB möjliggör för Blåkläder att fortsätta sin expansion och stärka sin position som en ledande tillverkare av arbetskläder inom premiumsegmentet. Företaget fortsätter att blicka framåt, med en tydlig ambition att bli en europeisk ledare och samtidigt bygga industriell kapacitet för framtida generationer. Denna långsiktiga strategi, kombinerad med ett starkt fokus på hållbarhet och ansvarstagande, positionerar Blåkläder för fortsatt framgång på den globala marknaden.

Blåkläder Arbetskläder Hållbarhet Tillverkning Bangladesh SEB Insourcing Industribyggande Expansion

