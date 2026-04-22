Blåkläder satsar på global expansion och hållbar produktion

Arbetsklädestillverkaren Blåkläder fortsätter sin tillväxtresa med en ny fabrik i Bangladesh och ett starkt fokus på egen produktion och hållbarhet. Företaget stärker sitt partnerskap med SEB för att finansiera sina ambitioner.

Blåkläder , arbetsklädestillverkaren med rötter i Svenljunga sedan 1959, befinner sig i en spännande tillväxtfas präglad av globala ambitioner och ett starkt fokus på industribyggande. Företaget, som fortfarande drivs av familjen Düsing, fortsätter att expandera sin produktionskapacitet och stärka sin position som en ledande aktör inom premiumsegmentet för arbetskläder .

Ett tydligt exempel på denna expansion är den nyligen invigda fabriken i Bangladesh, som uppfyller de strikta kraven för LEED Platinum-certifiering. Denna investering är en del av Blåkläders långsiktiga strategi att öka kontrollen över hela värdekedjan och säkerställa en hållbar produktion. Amanda Düsing, styrelseordförande för Blåkläder, betonar vikten av att inte bara fokusera på produkternas livslängd utan också på att ta ansvar för hela produktionsprocessen.

Hon uttrycker en skepsis mot outsourcing och föredrar istället insourcing, vilket innebär att majoriteten av tillverkningen sker i egna fabriker. Detta ger Blåkläder full kontroll över kvaliteten, arbetsförhållandena och miljöpåverkan. Företaget äger idag åtta fabriker i Sydostasien och strävar efter att nå 98 procent egen tillverkning när fabriken i Bangladesh når full kapacitet. Düsing kritiserar också en förenklad hållbarhetsdiskussion inom klädbranschen, där vissa miljömärkningar och ”gröna” material kan bidra till greenwashing genom att fokusera på marginella aspekter av hållbarhetsarbetet.

Hon menar att en genuin hållbarhetsstrategi kräver ett helhetsperspektiv och ett aktivt ansvarstagande genom hela värdekedjan. Blåkläders satsning på egen produktion och hållbarhet har möjliggjorts genom ett starkt partnerskap med SEB. Banken har visat förståelse för Blåkläders vision och stöttat företaget även i mer komplexa och riskfyllda marknader. Amanda Düsing framhåller SEB:s nyfikenhet, internationella kompetens och lokala närvaro som viktiga faktorer i samarbetet.

Hon betonar att det inte bara handlar om finansiering utan om att ha en bank som förstår företagets långsiktiga mål och värderingar. Blåkläders framgång bygger på en kombination av tradition, innovation och ett starkt engagemang för hållbarhet och ansvarstagande. Företaget fortsätter att investera i sin industriella kapacitet och strävar efter att bli en europeisk ledare inom arbetskläder, samtidigt som det värnar om sin familjeägda identitet och sitt ansvar gentemot medarbetare och miljö.

Det är viktigt att notera att denna artikel är framtagen av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") enbart för informationsändamål och inte ska tolkas som ett investeringserbjudande. Investeringar i aktier innebär alltid en risk och det finns en möjlighet att förlora insatta pengar.





