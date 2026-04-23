Blåkläder satsar på global ledarskap och hållbar produktion

Blåkläder, det familjeägda arbetsklädesföretaget, fortsätter sin expansion med en ny fabrik i Bangladesh och en stark satsning på hållbarhet och kontroll över hela värdekedjan. Företaget strävar efter att bli en europeisk ledare inom sitt segment och bygger industriell kapacitet för framtiden.

Arbetsklädestillverkaren Blåkläder , med rötter i Svenljunga sedan 1959, har genomgått en imponerande utveckling och förblivit ett familjeägt företag genom generationerna. För Amanda Düsing, nuvarande styrelseordförande, började intresset för verksamheten tidigt.

Redan som barn fick hon följa med sin far till fabriker i Sri Lanka och Vietnam, vilket gav henne en unik inblick i produktionsprocessen och företagets värderingar. Blåkläder har alltid varit mer än bara ett företag för Amanda; det har varit en integrerad del av familjen och en entitet med en egen distinkt identitet, något som hon vill se växa och överträffa alla individuella bidrag.

Idag befinner sig Blåkläder i en spännande fas, präglad av ambitiösa mål om global ledarskap och en stark satsning på industribyggande. Företaget fortsätter sin resa mot att bli en ledande aktör i Europa, samtidigt som man aktivt investerar i att bygga upp en robust industriell kapacitet för framtiden. Ett tydligt exempel på detta engagemang är den nyligen invigda fabriken i Bangladesh, som representerar en betydande investering i långsiktig tillväxt och hållbarhet.

Som tillverkare av arbetskläder i premiumsegmentet ser Blåkläder hållbarhet som en naturlig och integrerad del av sin identitet. Men för Amanda Düsing handlar hållbarhet inte bara om produkternas livslängd. Hon betonar vikten av att ha full kontroll över hela värdekedjan, från råmaterial till färdig produkt. Hon uttrycker en tydlig preferens för insourcing framför outsourcing, vilket innebär att man behåller tillverkningsprocessen internt för att säkerställa ansvar och kvalitet i varje steg.

För närvarande äger Blåkläder åtta fabriker i Sydostasien, och den nya fabriken i Bangladesh är det senaste tillskottet till denna växande infrastruktur. Den nya fabriken i Bangladesh, som togs i bruk under 2025, är ett bevis på Blåkläders engagemang för hållbarhet. Den har erhållit en prestigefull LEED Platinum-certifiering, vilket innebär att den uppfyller strikta krav på energiförbrukning, vattenanvändning och arbetsmiljö.

Amanda Düsing är stolt över vad företaget har åstadkommit och betonar att ambitionen redan från början var att skapa förutsättningar för en så hållbar produktion som möjligt. Hon menar också att hållbarhetsdiskussionen inom klädbranschen ofta är alltför förenklad och att vissa miljömärkningar och "gröna" material kan bidra till greenwashing genom att fokusera på marginella aspekter av hållbarhetsarbetet.

Blåkläder har ett nära samarbete med SEB, som inte bara tillhandahåller finansiering utan också förstår företagets vision och kan erbjuda stöd även vid investeringar i mer komplexa och riskfyllda marknader. SEB har visat nyfikenhet, internationell kompetens och lokal närvaro, vilket är avgörande för ett globalt industriföretag som Blåkläder.

När fabriken i Bangladesh når full kapacitet kommer 98 procent av Blåkläders tillverkning av arbetskläder och skor att ske i egen regi, vilket fullt ut överensstämmer med företagets långsiktiga strategi och syn på ansvar. Denna artikel har producerats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) enbart i informationssyfte och ska inte betraktas som ett investeringserbjudande. Investeringar i aktier innebär alltid en risk, och det finns en möjlighet att förlora insatta medel





