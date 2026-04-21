Blåkläders väg mot global dominans genom egen produktion och hållbarhet

Styrelseordförande Amanda Düsing berättar om Blåkläders resa från familjeföretag i Svenljunga till en global industriell aktör med full kontroll över värdekedjan och hållbar produktion.

Arbetsklädestillverkaren Blåkläder , med rötter som sträcker sig tillbaka till 1959 i Svenljunga, representerar idag en framgångssaga där tradition möter modern global expansion. Företaget har förblivit i familjens ägo genom årtiondena, en resa som Amanda Düsing, nuvarande styrelseordförande, har följt sedan barnsben. För henne är företaget mer än bara en verksamhet; det betraktas som en familjemedlem och ett väsen som ständigt ska utvecklas för framtida generationer.

Idag befinner sig bolaget i en intensiv fas där målsättningen är tydligt definierad som en global ledarambition kombinerat med ett långsiktigt industribyggande. Denna vision genomsyrar varje beslut, från den strategiska inriktningen på den europeiska marknaden till de omfattande industriella satsningarna i Sydostasien. En central hörnsten i Blåkläders filosofi är kontrollen över värdekedjan. Amanda Düsing uttrycker en stark preferens för insourcing framför outsourcing, en hållning som har lett till att bolaget idag heläger åtta fabriker i regionen.

Genom att äga produktionen kan företaget garantera kvalitet och ta ett fullt socialt och miljömässigt ansvar i varje steg, från råmaterial till färdig produkt. Detta står i direkt kontrast till många andra aktörer i mode- och klädbranschen som ofta förlitar sig på externa leverantörsled. Düsing är också kritisk till hur hållbarhetsdebatten ofta förenklas genom olika miljömärkningar som hon menar kan gränsa till greenwashing. Istället fokuserar hon på substantiella förändringar och den faktiska livslängden hos arbetskläderna, vilket är en mer ärlig form av hållbarhet enligt henne.

Det senaste exemplet på denna strategiska inriktning är den nya fabriken i Bangladesh som togs i bruk under 2025. Anläggningen har uppnått en LEED Platinum-certifiering, vilket är ett kvitto på att man har implementerat de högsta kraven gällande energiförbrukning, vattenhantering och arbetsmiljöstandarder. Genom att samarbeta med partners som SEB har företaget säkrat en finansiell uppbackning som sträcker sig bortom enkel kapitalförsörjning; det handlar om en bank som förstår komplexiteten i att verka på globala marknader.

När den nya fabriken når full kapacitet kommer hela 98 procent av produktionen att ske i egen regi. Detta är inte bara en siffra, utan ett bevis på hur Blåkläder rustar sig för framtiden genom att behålla kontrollen, främja innovation och säkerställa att nästa generation får ta över ett bolag som är byggt för hållbar tillväxt i en föränderlig värld.





