Blåvitt kämpar till sig poäng i tuff match mot Halmstad

IFK Göteborg klarade 1-1 borta mot Halmstads BK efter att ha legat under. Trots en dominerande första halvlek och en sen kvittering lyckades inte Blåvitt ta alla poäng i en fysiskt krävande match där båda lagen sökte revansch.

IFK Göteborg kämpade sig till en 1-1-poäng borta mot Halmstads BK på Örjans vall inför 8644 åskådare i en match där båda lagen behövde vända på en tung inledning på Allsvenskan . Inför matchen hade båda lagen kammat noll poäng, där Blåvitt hade en målskillnad på 0-4 medan HBK hade lyckats göra ett mål men hade en målskillnad på 1-5. Förväntningarna var en fysisk kamp, och det blev tydligt redan efter en sekund när Halmstads Omar Faraj tacklade Kolbeinn Thordarson vid mittlinjen på avsparken.

IFK Göteborg, under tränaren Stefan Billborn som endast gjorde en ändring i startelvan med Max Fenger, dominerade den första halvleken. Trots att Ludvig Arvidsson från Halmstad tvingade Elis Bishesari till en bra räddning efter en kvart, var det Blåvitt som skapade de hetaste chanserna. Thordarson missade ett gyllene läge att sätta 1-0 från nära håll, och ett mål av islänningen dömdes korrekt bort för hands. Även Saidou Alioum träffade ribban. Billborn uttryckte i paus att laget skulle fortsätta med sina framgångsrika diagonala bollar på Alioum och Felix Eriksson från vänstersidan, och strategin visade sig ge resultat.

Det var precis ett sådant anfall som ledde till Blåvitts kvittering i den 64:e minuten. En lång boll från vänster hittade Alioum, som nickade tillbaka den mot bortre stolpen där en helt fri Tobias Heintz kunde stöta in bollen vid mållinjen. Men Halmstad hade redan tagit ledningen bara två minuter tidigare. Den 17-årige Ludvig Arvidsson bröt sig snyggt in från höger och med ett precisa instick hittade han Omar Faraj, som med ett tillslag rullade in 1-0 till hemmalaget. Heintz medgav efter matchen att laget blev lite skakigt efter Halmstads mål, men var nöjd med att de visade mentalitet och lyckades kvittera. Han menade också att IFK spelmässigt var bättre men inte alltid skapade tillräckligt hela vägen fram till mål.

Efter kvitteringen tryckte IFK Göteborg på för ett ledningsmål, men energin mattades snabbt. Det sista riktiga läget hade August Erlingmark i den 87:e minuten efter en frispark, men han missade bollen på öppet mål strax framför mållinjen. Matchen slutade därmed 1-1. IFK-tränaren Joachim Björklund summerade matchen med att laget generellt sett drev spelet och skapade flest farligheter i en jämn match. Han beklagade dock en oförmåga att tvinga motståndarmålvakten till fler räddningar och en tydlig brist på fokus när Halmstad gjorde sitt 1-0-mål. Han beskrev hur ett långt markpass genom tre lagdelar ledde till baklängesmålet.





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IFK Göteborg Halmstads BK Allsvenskan Fotboll Oavgjort

United States Latest News, United States Headlines

