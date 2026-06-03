Blåvitt-Maggan: Den outtröttliga supporterlegenden som förkroppsligar IFK Göteborgs passion

Lär känna Margareta Lindgren, den 80+ åriga och oöverträffade supporters som med sin rullator och skarpa tunga är en central gestalt i IFK Göteborgs supportraräknar. En berättelse om passion, mod och obeveklig lojalitet.

Margareta Lindgren , känd som Blåvitt-Maggan , är en av IFK Göteborgs mest igångsatta och kända supporters. Hopplöst från, klättrar hon över staket och tar sig fram på rullator, alltid med sin blåvita fan oavsett var laget spelar.

Hennes outtröttliga engagemang och skarpade kommentarer har gjort henne till en legend inom svensk fotbollssupport. Hon har varit med om allt från tenseuropa-fotboll till hemlighetsfullt omaka med spelare, och är en viktig del av klubbens kultur. På åldern darren är hon fullt aktiv och har svårt att hålla tillbaka när hon blir tillfrågad att prata om sin kärlek till Blåvitt. Hennes liv som supporter är präglat av stark trovärdighet och en vass humor som få kan motstå.

Många spelare och andra supporters ser henne som en autentisk förebild av hur man ska leva för sitt lag





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IFK Göteborg Blåvitt-Maggan Margareta Lindgren Supporter Football Legend Sweden Fan Culture Rullator Huliganer Komiker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marja Grill följde ungdomar i en av Göteborgs förorterFörfattaren och journalisten Marja Grill har skrivit en bok om hedersvåldet, som hon följde i en av Göteborgs förorter. Hon har blivit belönad med Guldspaden 2024 för boken och har även nominerats till Best European Journalist av PRIX Europa.

Read more »

Victor Edvardsen återkomst till IFK Göteborg inte aktuellt just nuIFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson säger att en återkomst för Victor Edvardsen till Kamratgården inte är aktuellt just nu på grund av ekonomiska skäl.

Read more »

Blåvitt ska sälja Brantlind - ger besked om Edvardsen - AllsvenskanGÖTEBORG. Benjamin Brantlind, 17, vill lämna IFK Göteborg i sommar så föreningen får pengar för honom. Även Blåvitt vill gå den vägen, bekräftar Jesper Jansson. Däremot finns det just nu ingen plan att värva Victor Edvardsen i sommar. - Han har två år kvar där nere i Holland och vi är inte där ekonomiskt, säger fotbollschefen.

Read more »

IFK Göteborg om Brantlind: ”Skulle tagit diskussionen tidigare” • Vill säljaIFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson bekräftar att Benjamin Brantlind, 17, av allt att döma säljs i sommar. Samtidigt rannsakar han sig själv kring hanteringen av jättetalangen. – Vi kanske skulle tagit diskussionen tidigare, säger Jansson.

Read more »