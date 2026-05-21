Bladees episka releasekonserter och Cloudrap-hyperpop-musiken

När artisten förs in i en TV-spelsvärld, adresserar de högre makter och uppträder med en sminkad The Joker-mun, uppvisar konserterna en varierad energinivå.

När Bladee släpper nya albumet "Sulfur surfer" firar han med två slutsålda konserter på hemmaplan. På Orionteatern möter publiken en suggestiv show där cloudrap och hyperpop smälter samman, skriver Frida Söderqvist.

Bladees musik glider mellan ytterligheter. Hans fusion av cloudrap och hyperpop kan låta som skarpslipade skridskor mot spegelblank is – eller som en fluffigt mjuk, färgsprakande tv-spelsvärld.

Benjamin Reichwald, som han egentligen heter, har byggt den världen under drygt ett decennium, mestadels i skuggorna. Ur de tätt sammanflätade kollektiven Sad Boys och Drain Gang, där Bladee är medgrundare av det senare, är det Sad Boys-frontfiguren Yung Lean som axlat rollen som världsstjärna. Efter en remix för Charli XCX och med albumet "Cold visions", lättade mystiken runt Bladee. Bara några dygn senare släpptes dessutom hans åttonde album "Sulfur surfer", vilket förvandlar torsdagskvällen till en releasekonsert.

Whitearmor, Drain Gangs husproducent, värmer upp innan med atmosfäriska beats och eterisk orgelmusik. Plötsligt börjar strobbljus blinka och i ett moln av vit rök uppenbarar sig huvudpersonen av i svart kåpa.

Till "Sulfur surfer"-introt höjer han armarna mot skyn, som för att åkalla högre makter, och den stående publiken i Orionteatern ser ut att tappa fattningen när han mässar "I am the upholder of divine law". En stund senare när kåpan åker av visar Bladee upp en sminkad The Joker-mun. Den spelar en effektiv roll i showens dramaturgi – men konserten blir aldrig starkare än i sin inledning





