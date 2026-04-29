Blandad börsdag – Starka bolagsrapporter trots osäkerhet

Nasdaq Composite sjönk marginellt trots starka resultat från flera bolag som Starbucks och andra. Federal Reserve väntas hålla räntan oförändrad. EQT förbereder nytt bud på Intertek och Kone planerar stor affär.

Nasdaq Composite uppvisade en marginell nedgång på 0,1 procent och avslutade dagen på 24 643,73. Trots den bredare marknadens försiktighet, såg vi flera enskilda bolag leverera starka resultat och prognoser som drev upp deras aktiekurser.

Denna blandade bild speglar en komplex ekonomisk situation där inflationen fortfarande är ett bekymmer, samtidigt som vissa företag visar prov på robust tillväxt och lönsamhet. Federal Reserve förväntas hålla räntan oförändrad under kvällen, trots att inflationen ligger över målet, vilket indikerar en avvaktande hållning från centralbanken. Denna osäkerhet påverkar investerarnas beteende och bidrar till volatiliteten på marknaden.

Många företag fortsätter att förlita sig på sökannonsering (SEM) som en metod för att generera trafik, men det finns en växande insikt om att kanalen kan användas mer strategiskt för att uppnå mer långsiktiga resultat. Flera bolag utmärkte sig under dagen. Ett av dem redovisade resultat för det andra kvartalet som överträffade förväntningarna, med ett justerat resultat per aktie på 3,31 dollar – en ökning med 6,8 procent jämfört med analytikernas prognoser.

Som ett resultat steg aktien med imponerande 8,5 procent. Ett annat företag rapporterade ett resultat per aktie på 2,27 dollar, även det bättre än väntat, och höjde samtidigt den nedre gränsen för sina prognoser för helåret. Detta ledde till en uppgång på 4,9 procent för aktien. Kaféjätten Starbucks levererade också starka siffror, med ett justerat resultat per aktie som var mer än 16 procent bättre än väntat, på 0,50 dollar.

Starbucks höjde dessutom sina prognoser för helåret, vilket resulterade i en aktieuppgång på 6,4 procent. Ytterligare ett bolag rapporterade ett justerat resultat per aktie på 2,65 dollar, överträffade förväntningarna och höjde sin prognos för justerad vinst per aktie för helåret 2026 till intervallet 14,08–14,28 dollar, från tidigare 13,96–14,16 dollar. Aktien steg marginellt med 0,4 procent. Analytiker har justerat sin rekommendation för aktien till köp (från neutral) med en riktkurs på 500 dollar, vilket också bidrog till den positiva utvecklingen.

Aktien hade dock tidigare upplevt ett kursras efter delårsrapporten, vilket visar på marknadens känslighet för nyheter och information. Utöver de positiva rapporterna finns det också tecken på utmaningar i vissa sektorer. En aktie har halverats i värde under det senaste året, och blankare har tagit positioner mot bolaget. Mjukvarusektorn upplever en oro relaterad till artificiell intelligens (AI), och tillväxten har bromsat in.

Trots dessa utmaningar visade Q1-rapporten tecken på förbättring. Ett nätapotek hade tidigare vinstvarnat inför bokslutet och aktien hade gått svagt i år, men Q1-rapporten bjöd på tvåsiffrig tillväxt, vilket ledde till en tydlig uppgång i aktiekursen. På uppköpsfronten förbereder riskkapitalbolaget EQT ett förbättrat uppköpsbud på brittiska Intertek, efter att två tidigare förslag avvisats. Detta indikerar en fortsatt ambition att genomföra affären.

Kone, ett företag inom hiss- och eskalatorbranschen, förbereder ett stort köp av tyska konkurrenten TKE, vilket skulle fördubbla Kones storlek och potentiellt bli den största nordiska bolagsaffären under 2026. Börsen har dock reagerat med skepsis på affären.





