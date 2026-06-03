Blandad väderlek väntar för studenter och festivalbesökare

Sverige möter en vecka med omväxlande sommarvärme och regnskurar. SVT:s meteorolog Deana Bajic ger prognos för Sweden Rock Festival och studentfiranden.

Sverige bjuds på en blandning av sommarvärme och regnskurar under den första veckan i juni. Många ser fram emot studentfirande, nationaldagen och festivalen Sweden Rock, men vädret kommer att vara ostadigt med omväxlande sol och regn.

En varm och fuktig luftmassa ligger över landet, vilket innebär att temperaturen kan stiga rejält när solen tittar fram, men samtidigt finns goda förutsättningar för regnskurar och lokalt kraftiga regn. SVT:s meteorolog Deana Bajic ger en detaljerad prognos för veckan som väntar. För besökare på Sweden Rock Festival i Blekinge inleds festivalen med en smak av sommarvärme på onsdagen. Enligt Deana Bajic blir det en fin dag med en hel del sol och temperaturer runt 18-19 grader.

Men under kvällen rör sig ett regnområde in, vilket kan påverka festivalaktiviteterna. Torsdagen och fredagen präglas av växlande molnighet med enstaka regnskurar. Det är därför klokt att ha ett paraply till hands. På lördagen ser det ut att bli mer stabilt med torrare och varmare väder.

Så fort solen kommer fram stiger temperaturen mot 20 grader, vilket ger festivalbesökarna en härlig avslutning på veckan. För studenter som firar sin examen i veckan är bilden liknande över hela landet. Under tisdagen och onsdagen passerar ett regnområde som kan ge kraftiga regn, särskilt i delar av Svealand och Götaland. Det finns dock chans till sol på onsdagen, främst i östra Svealand och östra Götaland.

Samtidigt närmar sig ett lågtrycksområde västerifrån. Molnen tätnar först längs västkusten och under onsdagskvällen drar regnskurar in över delar av Västra Götaland och Halland. På torsdagen fortsätter regnområdet norrut och kan bli kraftigt i delar av Götaland, östra Svealand och längs västkusten. Det finns även risk för åska.

Framåt helgen och nationaldagen väntas ostadigt väder med regnskurar i söder, även om prognosen är mer osäker för de dagarna. Det är därför lämpligt att följa den lokala väderprognosen noggrant, oavsett om man planerar en picknick, en after work på uteservering eller ett besök på festival. Regnskurarna kan vara lokalt kraftiga, men det finns också tillfällen då solen bryter igenom molnen och temperaturen stiger.

Sammantaget erbjuder veckan typiskt svenskt sommarväder med omväxlande sol och regn, vilket kräver att man är förberedd på allt från paraply till solkräm





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Sweden Rock Festival Studentfirande Väderprognos Regnskurar Sommarvärme

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