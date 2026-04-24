Blandade händelser: Förhandlingar i Iran, trafikstopp, olyckor och börsnedgång

En sammanfattning av dagens nyheter, inklusive Irans förhandlingsläget, trafikstopp i Stockholm, en bilolycka i Jönköping, ett falsklarm och utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Flera händelser har rapporterats under dagen. Mohammad Bagher Ghalibaf, Iran s talman och chefsförhandlare i samtalen med USA, har lämnat förhandlingarna, enligt uppgifter från Times of Israel och Channel 12.

Han ska ha tvingats till avgången av det iranska revolutionsgardet och kommer inte att delta i nästa runda fredssamtal i Pakistan. Samtidigt har tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala stoppats helt efter att en lokförare misstänker att ha kört på något okänt längs spåret. Räddningstjänsten och polisen söker efter objektet, men har ännu inte funnit något vid 22-tiden. Stoppet påverkar pendeltåg, fjärrtåg, Arlanda Express och regionaltåg.

En bilolycka strax utanför Jönköping har lett till att en bil börjat brinna. Polis, räddningstjänst och ambulans är på plats och fem personer befann sig i fordonet. Skadeläget är för närvarande okänt. Vidare har polisen hanterat ett falsklarm efter ett samtal till 112 som visade sig vara ett skämt från en ångerfull högstadieelev under ett skoldisco.

En fyrhjulingsolycka i Sollefteå har krävt ambulanshelikopter och räddningstjänst, men helikoptern återvände utan patient. Skadeläget är fortfarande okänt. Regeringen överväger att köpa 'minikärnkraftverk' från Rolls-Royce, enligt samtal med Storbritanniens näringsminister. Dessa SMR-reaktorer kan tillverkas i fabriker och monteras på plats, vilket minskar byggtiden.

I USA har Justitiedepartementet återinfört arkebusering som avrättningsmetod i federala fall för att påskynda processen. Ica återkallar strimlad rökt skinka på grund av felaktiga bäst före-datum. Trump skickar Jared Kushner och Steve Witkoff till Islamabad för fredssamtal med Iran, medan vice president JD Vance inte kommer att delta. Stockholmsbörsen avslutade veckan med en nedgång, där OMXS-index tappade 1 procent.

AB Volvo och Telia gick mot strömmen med ökningar, medan Electrolux rasade efter en nyemission på 9 miljarder kronor. Dessa händelser visar på en blandning av internationella politiska spänningar, lokala trafikstörningar, olyckor, falsklarm och ekonomiska förändringar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Osäkerhet präglar börsen – Irankriget oroar och bolagsrapporter blandadeDen svenska aktiemarknaden fortsätter att präglas av dämpat sentiment, påverkad av högre oljepriser och den eskalerande konflikten i Mellanöstern. Blandade bolagsrapporter och regeringens varning om Irankrigets effekter bidrar till osäkerheten.

USA-börserna backade – blandade reaktioner på bolagsrapporterAmerikanska aktiemarknader uppvisade en nedgång under torsdagen, med S&P 500, Dow Jones och Nasdaq Composite i rött. Bolagsrapporter från bland annat ServiceNow, IBM, Tesla och Adobe påverkade kursutvecklingen kraftigt.

USA och Israel attackerar Iran – Iran svarar med motattackerUSA och Israel har attackerat Iran och dödat ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot Israel och andra länder. Fredsförhandlingar med USA förbereds i Pakistan, men situationen i Hormuzsundet är fortsatt spänd. Vapenvilan mellan USA och Iran är förlängd men osäker.

Blandade Nyheter: Trump-kort, Rån i Norrköping, EU-USA Samarbete & OrienteringEn sammanfattning av dagens nyheter som inkluderar information om Trumps investeringsprogram, ett rån i Norrköping, ett nytt samarbetsavtal mellan EU och USA gällande kritiska mineraler, samt Hanna Lundbergs vinst i orienteringsvärldscupen.

Irans utrikesminister har landat i Pakistan – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

