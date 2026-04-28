Blandade Nyheter: Från Rysk Inblandning till Skogsbränder

En sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive politiska händelser i USA och Storbritannien, brott i Sverige, sportnyheter och en historisk upptäckt i Kalmarsund.

Flera händelser har präglat nyhetsbilden den senaste tiden. I USA fortsätter efterdyningarna av Donald Trump s presidentskap att diskuteras, senast i samband med en utredning kring hans avskedande av James Comey under utredningen om rysk inblandning i presidentvalet.

Trump har tidigare uttryckt stark kritik mot Comey. I Sverige har två tonårspojkar dömts till ungdomstjänst för att ha stulit varningssignaler från en skola i Borlänge, ett brott som rubricerats som sabotage. I Storbritannien har ett förslag om att utreda Keir Starmer för att ha vilselett parlamentet om säkerhetsprövningen av Peter Mandelson avslagits efter en lång debatt. En tragisk händelse har inträffat i Sverige där en häst omkommit i ett jordskred.

Ägaren har nu funnit hästens kropp och kan därmed få ett avslut. Samtidigt har det skett förändringar inom svensk fotboll, där Magnus Larsson förlängt sitt kontrakt med landslaget fram till och med ett eventuellt VM-slutspel 2030. Han fortsätter som en del av Graham Potters ledarstab. Inom golfen har Meja Örtengren kvalificerat sig för US Open, en stor prestation för den unga talangen.

Ishockeyvärlden ser fram emot VM där NHL-stjärnan Oliver Ekman Larsson kommer att spela för Tre Kronor, tillsammans med ytterligare fyra NHL-spelare. Internationellt har en uppmärksammad rättegång inletts i Kalifornien där Elon Musk stämmer Sam Altman, vd för OpenAI, och anklagar honom för att ha vilselett honom angående bolagets ideella syfte. Ett historiskt skeppsvrak har upptäckts i Kalmarsund av Försvarsmakten, vilket kan ge värdefull information om 1500-talets sjöfart.

I Kristanstad utreder polisen ett misstänkt mordförsök efter att två personer skadats med ett vasst tillhygge. Slutligen rapporteras om en skogsbrand i Dalarna där räddningstjänsten har satt in helikopter och brandvagnar för att bekämpa elden. Branden berör ett område på cirka tre hektar





