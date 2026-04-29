Blandade signaler på finansmarknaderna – Oljepriser stiger och geopolitiska spänningar ökar

Globala finansmarknader uppvisade en blandad utveckling under onsdagen, präglad av stigande oljepriser, geopolitiska spänningar kring Iran och en osäker ekonomisk framtid. Kone slutför ett stort förvärv och Goldman Sachs begränsar AI-användningen.

Globala finansmarknader uppvisade en blandad utveckling under onsdagen, präglad av geopolitiska spänningar, stigande energipriser och en osäker ekonomisk framtid. Dow Jones industriindex sjönk med 0,6 procent vid stängning, medan S&P 500 och Nasdaqs kompositindex avslutade dagen oförändrade.

Denna utveckling speglar en växande oro bland investerare kring en rad faktorer som påverkar den globala ekonomin. Framför allt är det den eskalerande situationen i Mellanöstern, med nya hotfulla uttalanden gällande vapenvilan med Iran, som skapar osäkerhet. USA har avvisat Teherans förslag om att öppna Hormuzsundet och bekräftat att blockaden av iranska hamnar kommer att fortsätta, vilket ytterligare förvärrar spänningarna. Samtidigt fortsätter oljepriset att stiga kraftigt, vilket ökar farhågorna om stigande inflation.

Ett fat Nordsjöolja steg med hela 7,8 procent under onsdagen och handlas nu till 120 dollar, en nivå som inte setts på länge. Denna prisökning riskerar att påverka konsumentpriser och bromsa den ekonomiska återhämtningen. Utöver de geopolitiska och energirelaterade utmaningarna står USA inför en komplex ekonomisk situation. Landet brottas med både inflation och svaga arbetsmarknadssiffror, vilket tvingar Federal Reserve (Fed) att göra svåra avvägningar.

Vid kvällens räntebesked förväntas Fed lämna styrräntan oförändrad, men läget är ändå dramatiskt. Osäkerheten kring inflationen och den geopolitiska utvecklingen är fortsatt hög, och det är oklart hur Fed kommer att agera framöver. Samtidigt sker en förändring i ledningen av Fed, då Jerome Powells mandatperiod går mot sitt slut, vilket skapar ytterligare osäkerhet. På andra sidan Atlanten har vi också sett en stor affär.

Det finska hissbolaget Kone har bekräftat förvärvet av tyska konkurrenten TK Elevator i en affär värd 29,4 miljarder euro, motsvarande drygt 318 miljarder kronor. Detta är den dyraste företagsaffären i Finlands historia och en av Europas största M&A-transaktioner hittills i år. Kone betalar 5 miljarder euro kontant och emitterar 270 miljoner aktier för att finansiera förvärvet. Affären förväntas stärka Kones position på den globala hissmarknaden och skapa betydande synergier.

Även andra delar av världen påverkas av den globala osäkerheten. Ryssland kommer inte att visa upp militär utrustning under årets Segerdagsparad den 9 maj, för första gången på nästan två decennier. Försvarsdepartementet motiverar beslutet med det rådande operationella läget, vilket tyder på att situationen i Ukraina är fortsatt ansträngd.

Samtidigt visar den schweiziska banken UBS ett kraftigt vinstlyft för årets första kvartal, med en nettovinst på omkring tre miljarder dollar, en ökning på cirka 80 procent jämfört med samma period i fjol. Detta resultat visar att det går att tjäna pengar även i en turbulent marknadsmiljö. Dock finns det också tecken på att säkerhetskraven skärps inom finanssektorn.

Goldman Sachs har stoppat vissa AI-verktyg för personalen i Hongkong efter ökade säkerhetskrav och geopolitisk press, vilket väcker frågan om svenska banker kan tvingas göra samma sak. Banken har stängt ned tillgången till Anthropic-modellen Claude, ett avancerat generativt AI-verktyg, på grund av säkerhetsrisker. Denna utveckling understryker den ökande komplexiteten i den globala ekonomin och de utmaningar som företag och investerare står inför





