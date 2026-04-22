Blandat resultat för Afv under första kvartalet 2026 – finska marknaden visar återhämtning

Afv redovisar ett förbättrat rörelseresultat men ett fortsatt negativt kassaflöde. Positiv utveckling på den finska marknaden och fokus på industriella segment och infrastrukturprojekt är viktiga faktorer framåt.

Affärsvärlden rapporterar om en blandad ekonomisk bild under första kvartalet 2026. Företagets rörelseresultat uppgick till 8 miljoner kronor, en förbättring jämfört med -12 miljoner kronor under samma period föregående år.

Rörelsemarginalen landade på 0,8 procent, inkluderande lagervinster och -förluster på 10 miljoner kronor, jämfört med -10 miljoner kronor året innan. Resultatet efter skatt visade 5 miljoner kronor, en ökning från -14 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var dock negativt, med -14 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med -37 miljoner kronor föregående år. Trots de generellt svaga marknadsförutsättningarna och den låga efterfrågan, framhålls en positiv utveckling på den finska marknaden.

Affärsområdet har visat tecken på återhämtning efter en period präglad av implementeringen av ett nytt affärssystem, vilket nu resulterat i förbättrad effektivitet och stabilare leveransförmåga. VD betonar vikten av att intensifiera försäljningsaktiviteterna, med särskild prioritering på segment som uppvisar positiv efterfrågan, framförallt inom industriella sektorer och infrastrukturprojekt. Armeringsaffären lyfts fram som ett område med särskilt fokus för att stärka resultatet.

Vid sidan av detta fortsätter arbetet med att optimera marginalerna genom strikt kapitaldisciplin, fullt genomslag av tidigare genomförda strukturåtgärder, löpande kostnadseffektiviseringar och en fullständig återställning av effektiviteten i den finska verksamheten. Företaget ser en potential i att fokusera på områden där efterfrågan är starkare och där man kan utnyttja sina styrkor. Den finska marknadens återhämtning är en viktig positiv faktor, och den förbättrade operativa effektiviteten efter affärssystembytet ger en stabilare grund för framtida tillväxt.

Strategin är tydligt inriktad på att förbättra lönsamheten och stärka företagets position på marknaden.

Utöver den egna rapporteringen noteras även att IT-koncernen Visma redovisar stark tillväxt i både omsättning och resultat under första kvartalet 2026, med en ökning av de årliga återkommande intäkterna (ARR). Vidare rapporteras om en ovanlig juridisk process i USA där minoritetsägare försöker få tillgång till intern information från riskkapitaljätten KKR i syfte att visa att EQT:s förvärv av Karo var problematiskt.

Diskussioner förs även kring vikten av att agera, men också att veta när det är bäst att avstå från handling, både inom näringsliv och politik. Vänsterpartiets förslag om att höja skatten på kapital diskuteras i ljuset av att allt fler svenskar nu är sparare. Slutligen rapporteras om e-handelsbolaget Ellos planerade omorganisation, som förväntas leda till övertalighet motsvarande 5-10 procent av tjänstemannastaben. Den övergripande bilden är alltså en komplex och dynamisk marknadssituation med både utmaningar och möjligheter





