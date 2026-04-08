Blankningspositioner i Europa når högsta nivån sedan 2012 – Oro för ekonomin ökar

Den europeiska aktiemarknaden upplever en ökning av blankningspositioner, drivet av geopolitiska spänningar och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt brottas flera bolag med utmaningar, medan AI-sektorn visar stark tillväxt.

Antalet blankningspositioner i europeiska aktier har stigit till de högsta nivåerna sedan 2012, en utveckling som förstärkts av den eskalerande konflikten i Mellanöstern, enligt en rapport från Financial Times. Data från Breakout Point visar att nära 12 000 positioner registrerades under årets första kvartal. Denna ökning tyder på en ökad pessimism bland investerare gällande den europeiska ekonomin.

Hedgefonder, som spelar en betydande roll i denna utveckling, förväntar sig att Europa kommer att drabbas hårdare än USA. Detta antas bero på Europas position som nettoimportör av energi och den potentiella ekonomiska påverkan av geopolitiska spänningar och högre energikostnader. Investerare verkar fly till större, mer likvida bolag, vilket skapar en värderingsklyfta gentemot mindre bolag, en klyfta som anses vara unik i modern tid. Detta mönster tyder på en flykt till säkerhet och en ökad risk aversion bland investerare, som söker stabilitet i turbulenta tider. Denna trend understryker den rådande osäkerheten och de utmaningar som den europeiska ekonomin står inför.\I ett separat utvecklingsområde har Solör Bioenergi mött betydande ekonomiska utmaningar, vilket har resulterat i miljardförluster och en ökning av skuldbördan. Bolaget, som bland annat backas av AP-fondernas gröna investmentbolag Polhem Infra, representerar ett exempel på de komplexa utmaningar som energibranschen står inför, speciellt inom sektorn för förnybar energi. Denna situation belyser risken med investeringar i gröna projekt och behovet av noggrannare granskning av hållbarhetsrelaterade investeringar. Samtidigt kallar Intellego till en extra bolagsstämma där aktieägarna ska rösta om bolagets framtid, med alternativet likvidation på bordet. Styrelsen föreslår dock i första hand att verksamheten ska omstruktureras, vilket indikerar en strävan efter att övervinna de nuvarande ekonomiska svårigheterna och hitta en väg framåt. Dessa händelser speglar den volatilitet och osäkerhet som präglar den nuvarande ekonomiska miljön, där bolag möter en mängd olika utmaningar, från geopolitiska spänningar till ekonomiska svårigheter och behovet av strategiska förändringar.\Inom andra sektorer, visar AI-bolaget Perplexity en positiv utveckling, med en ökning av intäkterna på cirka 50 procent på en månad. Bolagets årliga återkommande intäkt, ARR, överstiger nu 450 miljoner dollar, vilket indikerar en stark tillväxt och framgång inom AI-sektorn. Denna utveckling står i kontrast till den negativa sentimentet inom andra delar av den europeiska marknaden och visar på potentialen och möjligheterna inom teknologisektorn. I ett annat sammanhang kräver Statskyrkan i England att Volvo blir mer transparenta, genom sin pensionsfond uppmanar kyrkan bolaget att öppet redovisa om lobbyarbetet faktiskt överensstämmer med bolagets värderingar. Detta visar på en växande trend där investerare och andra intressenter kräver ökad transparens och ansvarstagande från företag, speciellt inom områden som hållbarhet och etisk affärsverksamhet. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB erbjuder Afv möjligheten för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller





