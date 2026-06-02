Blomqvist skada mindre allvarlig - Gustavsson förlightad

Förbundskapten Tony Gustavsson rapporterar positivt om Rebecka Blomqvists skada efter att hon fick en smäll i träningen. Hon har varit med och tränat och finns med i svenska landslaget inför matchen mot Danmark.

Den svenska fotbollslandslagsspelaren Rebecka Blomqvist , 28 år, fick en smäll under en träning och tvingades byta ut. Oro om skadans allvar förstärktes när hon senare kallades in till landslaget för att avlasta en 19-årig spelare.

Men på tisdagens pressträff kunde förbundskaptenen Tony Gustavsson meddela att skadan verkar vara lindrigare än befarat. Gustavsson uttryckte förlightning och sa att Blomqvist var med och tränade mer än han hade vågat hoppas på. Han svarade också på en direkt fråga om Blomqvist kan vara aktuell för att spela redan på fredag mot Danmark med att han måste vara politiskt korrekt och vänta med meddelandet ett dag till, men antydde att det ser gott ut.

Han lyfte också fram att Blomqvist inte behöver oroka sig för en ny skada just nu och att Häcken (hennes klubb) och det medicinska teamet har gjort ett utmärkt jobb. Den första träningen var positiv





Felicia Schröder byttes ut i halvtid, Rebecka Blomqvist in till VM-kvalHäckenstjärnan Felicia Schröder byttes ut i halvtid efter en smäll i den damallsvenska matchen mot Kristianstad. Nu kallas Eintracht Frankfurts Rebecka Blomqvist in till fotbollslandslagets stundande VM-kval mot Danmark och Italien. Niklas Egnell, head of performance, förklarar att man behöver optimera hennes belastning på träningarna inför matcherna mot Danmark och Italien.

