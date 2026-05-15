BMW och Alpina börjar samarbeta: Vision BMW Alpina är en designstudie som pekar ut vägen för en ny bil

BMW och Alpina har länge samarbetat, men nu äger BMW varumärket och planerar att börja bygga bilar med namnet. Vision BMW Alpina är en designstudie som pekar ut vägen för en ny bil som ska placera sig mellan BMW och Rolls-Royce. Bilen ska vara en stor, slank gran turismo med en V8-motor och ska erbjuda fart, komfort och diskret lyx. Köparna ska kunna bygga sin personliga bil i sin personliga stil, med mycket valmöjlighet i inredningen.

BMW och Alpina har alltid hört ihop, men sedan en tid äger BMW varumärket och man kommer att börja bygga bilar med namnet. Det kommer inte att vara lite förändrade versioner av vanliga BMW -modeller utan något helt annat.

Tanken verkar vara att bygga något som placerar sig mellan BMW och Rolls-Royce, alltså inte en produkt för folk med dålig ekonomi. Nu har man presenterat Vision BMW Alpina, en designstudie som pekar ut vart man vill ta sig med märket. Konceptet kommer att visas upp på riktigt på Concorso d’Eleganza Villa d’Este och man säger att konceptet står för det man vill att Alpina ska stå för: fart, komfort och diskret lyx.

I fronten hittar vi en hajnos med stora gälar, som jag spontant tycker fungerar på den här bilen. Bilen är en stor, slank gran turismo och i baken hittar vi fyra avgasrör - det här är inget eldrivet utan Alpina drivs av en V8:a. På insidan hittar vi skärmar i BMW-stil men med en elegans och lyx som är lite annorlunda från BMW:s vanliga bilar.

Tanken är att köparna ska kunna bygga sin personliga bil i sin personliga stil, så det mesta i inredningen lär gå att välja. Alpina, Rolls-Royce, Gran Turismo, V8, Design, Lyx, Bi





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMW Alpina Designstudie Gran Turismo V8 Lyx Bil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hälsominister Wes Streeting avgår – förlorat förtroendet för StarmerStorbritanniens hälsominister Wes Streeting lämnar sin post, skriver han i ett öppet brev . Han uppger att han förlorat förtroendet för premiärministern och Labourledaren Keir Starmer. ”Där vi behöver en vision har vi ett vakuum. Vi driver där vi behöver en riktning. Det underströks av ditt tal på måndagen”, skriver Streeting till Starmer.

Read more »

Geopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhetsfokus, även kring AI. Samtidigt vill företag ta vara på teknikens potentialCharlotte Korssell, vd för XLENT Cyber Security, varnar för betydande risker om en modell eller AI-agent tränas på data som bryter mot exempelvis GDPR, Cybersäkerhetslagen eller interna krav. Robin Spinelli Scala, affärsutvecklare inom AI, pekar ut AI som tränas på stora mängder data utan korrekt styrning som en central sårbarhet.

Read more »

Bill Ackman uppger ny position i Microsoft för Pershing SquareHedgefondförvaltaren Bill Ackman uppger att Pershing Square har tagit en ny position i Microsoft, som kommer att framgå i fondens 13F-anmälan senare under dagen. Ackman pekar på Microsoft 365 och molnplattformen Azure som bolagets viktigaste tillgångar och bedömer att marknaden underskattar motståndskraften i produktivitetssviten samt tillväxtpotentialen i Azure.

Read more »

Europeiska biljätten ska börja tillverka bilar i KinaFordonskoncernen Stellantis har ingått avtal med en kinesisk biltillverkare, Dongfeng, om att producera elfordon under varumärkena Peugeot och Jeep i landet. Affären är värd 1,17 miljarder dollar, motsvarande 11 miljarder kronor.Det rapporterar Wall Street Journal.

Read more »