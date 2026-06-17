BMW vinstvarnar, nya besparingar och dödlig attack mot fartyg i Stilla havet

BMW sänker sin vinstprognos för helåret till 1–3 procent, en försämring från den tidigare prognosen på 6 procent. Sjukande efterfrågan på den kinesiska marknaden och skärpt konkurrens från inhemska märken är orsakerna till vinjsämjringen. Dessutom har kriget slagit mot energipriser och köpvilja. BMW ska utöka det tidigare lanserade besparingsprogrammet för att anpassa sig till en ’drastisk nedgång i marknadsförhållandena’. Det är oklart om det innebär personalnedskärningar. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i narkotikasmuggling. Över 200 personer har dödats i USA:s upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA hävdar att båtarna använts för narkotikatransport, men har inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Minst en person har dödats och flera skadats i ryska attacker mot ukrainska Zaporizjzja på tisdagskvällen, uppger guvernören Ivan Federov på Telegram. Bolsonaros son får fängelse och Brasiliens högsta domstol har dömt Eduardo Bolsonaro till över fyra års fängelse för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien.

Sämre efterfrågan i Kina och negativa effekter av Irankriget. Den tyska biljätten BMW vinstvarnar och sjösätter nya besparingar. I ett uttalande på tisdagen klargör BMW att vinstmarginalen på bilförsäljningen för helåret väntas bli 1–3 procent, en försämring från den tidigare prognosen på 6 procent.

Orsakerna är sjunkande efterfrågan på den kinesiska marknaden, bolagets största, med skärpt konkurrens från inhemska märken. Dessutom har kriget slagit mot energipriser och köpvilja. BMW ska utöka det tidigare lanserade besparingsprogrammet för att anpassa sig till en ’drastisk nedgång i marknadsförhållandena’. Det är oklart om det innebär personalnedskärningar.

Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i narkotikasmuggling. Över 200 personer har dödats i USA:s upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA hävdar att båtarna använts för narkotikatransport, men har inte lagt fram några bevis för sina påståenden.

Minst en person har dödats och flera skadats i ryska attacker mot ukrainska Zaporizjzja på tisdagskvällen, uppger guvernören Ivan Federov på Telegram. Bolsonaros son får fängelse Brasiliens högsta domstol har på tisdagen dömt Eduardo Bolsonaro, son till expresidenten Jair Bolsonaro, till över fyra års fängelse för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien. Uppmaningarna skedde i samband med rättegången mot fadern som dömts till ett 27-årigt fängelsestraff för att ha försökt iscensätta en kupp efter sin valförlust 2022.

Larmet kom in vid 15.30-tiden, lokal tid. FBI och den statliga polisen är på plats





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