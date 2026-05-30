Boards of Canada slår tillbaka mot användning av musiken i politiska sammanhang

Boards of Canada och deras skivbolag slår tillbaka mot användning av musiken i politiska sammanhang. Fansen är rasande och kallar filmen för 'fake patriot slop'. Det är långt ifrån första gången artister hamnar i konflikt med amerikanska politiker.

Det är inte första gången artister hamnar i konflikt med amerikanska politiker. Långt innan Boards of Canada var det Bruce Springsteen, Adele och Rolling Stones som protesterade mot att deras låtar spelats på kampanjmöten utan lov. 2024 bad Sinéads dödsbo Donald Trump att sluta använda hennes musik, och samma år stoppade en domare Trumps kampanj från att spela 'Hold On, I'm Coming'.

Boards of Canada är en skotsk elektronisk musikduo bestående av bröderna Mike Sandison och Marcus Eoin som bildades i slutet av 1980-talet. Deras nya album 'Inferno' släpptes nyligen, det första på 13 år. Låten 'Deep Time' har blivit en del av en propagandavideo som visar amerikanska flaggan vaja, helikoptrar landa och gränspolisen patrullera. Men nu har både Boards of Canada och deras skivbolag Warp Records slått tillbaka mot användningen av deras musik i politiska sammanhang.

'Vi godkänner inte att vår musik används i politiska sammanhang', skriver de i ett gemensamt uttalande. Fansen är rasande och kallar filmen för 'fake patriot slop'. Det är långt ifrån första gången artister hamnar i konflikt med amerikanska politiker.





