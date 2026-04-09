Bobi Klintman dumpas av Detroit Pistons: Expert rasar mot 'misskötsel'

Den svenske basketspelaren Bobi Klintman får lämna Detroit Pistons efter begränsad speltid. SVT Sports expert Nick Rajacic kritiserar klubben och agenten hårt.

Foto: Bildbyrån/TT Bobi Klintman , den 23-årige svenske basketspelaren, har blivit avskriven av Detroit Pistons i NBA . Nyheten möts av stark kritik från SVT Sport s expert Nick Rajacic , som uttrycker stor besvikelse och ilska över hur Klintman har behandlats under sin tid i klubben. Rajacic tvekar inte att kalla situationen för en 'misskötsel' och riktar skarp kritik mot spelarens agent, Michael Tellem .

Han uppmanar Klintman att byta agent och menar att agenten har agerat på ett sätt som skadat spelarens möjligheter i ligan. Rajacic är uppenbart frustrerad över de beslut som har fattats kring Klintman och tror att spelarens potential inte har tagits tillvara. Han betonar att Klintman behöver komma till en miljö där han får spela mer och ges chansen att utvecklas.\Under säsongen i Detroit fick Klintman chansen att spela i tolv matcher, med ett genomsnitt på 1,8 poäng per match. Denna begränsade speltid har lett till att Rajacic ser beslutet att släppa Klintman som ett stort bakslag för svensk basket. Han uttrycker sin besvikelse över att svensk basket nu bara har en spelare representerad i NBA. Experten tror att det blir svårt för Klintman att bli upplockad av ett annat NBA-lag. Rajacic pekar på att agenten, Michael Tellem, verkar ha utnyttjat sin fars inflytande (Arn Tellem, vice ordförande i Detroit Pistons) för att få Klintman till klubben, snarare än att klubben faktiskt trodde på spelarens potential. Detta, menar Rajacic, har skadat Klintmans utveckling och möjligheter att lyckas i ligan. Han menar att det är mer sannolikt att Klintman valdes på grund av agentens relationer än på grund av hans faktiska basketkunskaper och potential.\Trots den negativa utvecklingen ser Rajacic en ljuspunkt i att Klintman nu sätts upp på 'waivers-listan'. Han tror att detta kan innebära att Klintman får en ny chans i ett annat lag, där han kan få mer speltid och utvecklas. Rajacic betonar att Klintman har alla de färdigheter som krävs för att lyckas i NBA, men att han behöver en miljö där han får visa upp dem. Han understryker vikten av att Klintman får spela riktiga matcher och visa sin förmåga på planen. SVT:s nyhetsredaktion betonar att deras publiceringar präglas av saklighet och opartiskhet. De strävar efter att leverera sanna och relevanta nyheter. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att verifiera all information, och då informerar de om vad de vet och vad de inte vet. Klintmans situation är ett tydligt exempel på de utmaningar som unga talanger kan möta i professionell idrott, och Rajacics kommentarer ger en insiktsfull blick på de faktorer som påverkar spelarnas karriärer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detroit föll tungt i kampen om slutspelsplatsNEW YORK. Detroit var bara sjutton sekunder från seger i streckdramat mot Columbus. Men då lyckades gästerna från Ohio kvittera – och sedan vann de på straffar.

Read more »

Curling: Kanadensiska stjärnan Brad Jacobs rasar efter SVT-videon med Oskar ErikssonI ett SVT-klipp visade Oskar Eriksson hur ett extra pet påverkar curlingstenen. Det uppskattade inte den kanadensiska stjärnan Brad Jacobs. – Det är pinsamt, rasar han.

Read more »

Börsen rusar 4 procent efter vapenvilaOljepriset rasar.

Read more »

Tittarna rasar mot TV4 – Oscar Möller svarar på kritikenNamn: Johan Svensson. Skriver om: Svensk hockey.

Read more »

Svensk NBA-spelare på waivers: Framtiden oviss efter Pistons-beslutDen 23-årige svenske basketspelaren har satts på waivers av Detroit Pistons, vilket öppnar upp för andra klubbar att värva honom. Ett tvåårskontrakt med Tolu Smith har ersatt honom, vilket sätter fokus på spelarens framtid. Vad händer härnäst för basketspelaren?

Read more »

Ishockey: Analys inför helgens matcher - Skellefteå i fokus och NHL-slutspurten närmar sig!En djupgående analys av helgens ishockeymatcher, med fokus på Skellefteås formtopp och slutspurten i NHL. Vi går igenom intressanta matcher i SHL, EHL och NHL, analyserar lagens form och ger speltips. Skellefteå, MoDo, Visby-Roma, Storhamar, Detroit, Columbus, Nashville och Anaheim - alla får sin analys. Dessutom tittar vi på slutspelsläget för Buffalo Sabres och andra NHL-lag.

Read more »