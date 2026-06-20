Bokrecensioner och samhällsdebatt: Norska trilogin, Ultravåld och Tidöpakten

Den här texten förenar flera bokrecensioner och samhällsanalyser, inklusive en norska trilogi om penningens makt, en poetisk berättelse om patriarkalt våld, och en analys av Tidöpakten och dess konsekvenser för Sverige. Även temat om utestängning i samhället och kvinnors liv under förtryck belyses.

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Över tusen storartade sidor om hur världen blir när allt kretsar kring pengar. Romanen om hipsterparet i Berlin som betraktar livet via Instagrams bilder är en kristallklar spegel som hålls upp framför en hel kultur. Om 491 dagar som gisslan i Gaza är bottenlöst mörk men läs den ändå och ge syre åt din empati. Ultravåld är inte bara en våghalsig och konfliktfylld bok om utstuderat patriarkalt våld - det är en originell och poetisk berättelse, rörande och sugande rolig.

Huvudpersonen István äter, sover, tränar, har sex och svarar okej på det mesta. Den här omdebatterade romanen är en bladvändare om hans liv. 8. Heidi Avellan, Ulf Bjereld och Jonas Hinnfors: Tidöpakten - så förändras Sverige Romanen om den unge mannen som bor kvar hos mamma är en storartad skildring av de människor produktionssamhället lämnar utanför. Kvinnor och barn lever under förtryck i Lundaförfattarens roman - men de är aldrig perfekta offer.

En samhällskritisk och omistlig bok om att leva tillsammans. Hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter du följer under Mitt konto Följe





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Bokrecensioner Norska Trilogin Ultravåld Tidöpakten Samhällskritik

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