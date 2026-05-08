Bolaget presenterar sina senaste kvartalsresultat med en ökning av hyresintäkterna och en betydande resultatökning efter skatt. Prognosen för 2026 ser positiv ut, men förvaltningsresultatet har minskat. Andra nyheter inkluderar Northvolts kompetensförlust, Divio Technologies företrädesemission och Balders resultatminskning.

Hyresintäkter na för bolaget uppgick till 1 344 miljoner kronor under det senaste kvartalet, vilket är en ökning med 2,8 procent jämfört med föregående år. Förvaltningsresultat et landade på 1 029 miljoner kronor, en minskning med 2,3 procent mot samma period förra året.

Realiserade värdeförändringar i fastigheterna uppgick till 18 miljoner kronor, medan oraliserade värdeförändringar i fastigheterna steg till 420 miljoner kronor, vilket är en betydande förbättring mot föregående års siffror. Derivatens oraliserade värdeförändringar uppgick till 127 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 1 380 miljoner kronor, vilket är en ökning med 54,4 procent jämfört med föregående år. Resultat per aktie uppgick till 3,88 kronor, en ökning med 61,0 procent mot föregående år.

Bolaget har även tillkännagivit en prognos för 2026 där förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 4 500 miljoner kronor, baserat på det nuvarande fastighetsbeståndet, tillkännagivna förvärv och avyttringar samt vid nuvarande valutakurser. Denna prognos presenteras i samband med bokslutskommunikén för 2025.

Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret och Ifrågasätts användarvillkor gäller. I andra nyheter har Northvolts kollaps lett till en betydande kompetensförlust för Sverige, där civilingenjörer är den vanligaste yrkesgruppen bland tidigare anställda som lämnat landet. Teknologibolaget Divio Technologies har släppt en teaser och en investerarpresentation för sin företrädesemission på 5,3 miljoner kronor. Emissionsguiden har gett en positiv bedömning av emissionen.

PDT Partners är ny publik blankare i bostadsutvecklaren JM efter att ha ökat sin blankningsposition till 0,51 procent av kapitalet. Balders förvaltningsresultat per aktie sjönk med 12 procent i första kvartalet, vilket nästan helt beror på att banken Norion inte längre ingår i resultatet. På den europeiska mjölkmarknaden har perfekt väder, starkt foder och färre slaktade kor lett till ett mjölköverskott, vilket har fått priset för svenska bönder att rasa med 31 procent





