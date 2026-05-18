Bolags IR-kommunikation blir en naturlig del av nyhetsflödet på DI.se

Dagens industri förlitar sig på Qbrick för att lansera en ny plattform för att underlätta och fördjupa bolagets IR-kommunikation. Läsebossarna har en unik möjlighet att komma närmare sitt publikum och nå en bredare publik, liksom analytiker och beslutsfattare som söker biznesinformation.

Under det senaste året har Di Investor Relations gett noterade bolag ett eget annonsutrymme på Di.se för att utveckla sådant som annars ofta blir kortfattat i det vanliga flödet, om det alls får plats.

Nu tar Dagens industri nästa steg genom att göra bolagens IR-kommunikation till en naturlig del av nyhetsflödet på Di.se. Bolag kan ladda upp sådant som ingår i den löpande marknadskommunikationen, och Di:s läsare får tillgång till kvartalspresentationer i videoformat, livesända kapitalmarknadsdagar och mycket annat. Den nya plattformen öppnar även för en mer interaktiv kommunikation, eftersom läsare kan delta i live-Q&A, ställa frågor och ta del av kompletterande material i direkt anslutning till presentationerna.

- I Dagens industris kärnuppdrag ingår att bevaka noterade bolag och öka transparensen på marknaden. Genom denna satsning gör vi Di till ett ännu bättre arbetsverktyg för läsare och prenumeranter, säger Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri.levereras av teknikbolaget Qbrick, som står bakom plattformen för video, ljud och streaming.





