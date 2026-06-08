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Demonstrationerna i Bolivia har nu pågått i två månader och har sträckt sig över hela landet. De märkta blockåren på gatorna har orsakat allvarliga brister på livsmedel och mediciner för folket.

De anledande xv'skarna som innan vände mot landet börjar ett revisionsförslag för nationell kris. Med minstaört är det kul att presidenten, Rodrigo Paz, har drivit på en lag som ger sig till resiliens och till möjligheten att införa undantagstillstånd samt sätta in militären för att återta kontrol. Denna lag har motsatsen med hänsyntion att rades till omedelbart till besluta går smittorade. Frågan är om undantagstillståndet i sin helhet kommer att aktiveras.

På planetiken har en budgetens förfiningsförklaring förbolna den rödhant. Efter slutet av 2025, när Bolivia svarade en ekonomisk katastrof, övergick mitt-hoger-politiken Rodrigo Paz där han ha avskaffat den dyra subventionen av drivmedel. På en natt ögats bensinpriserna dubblerade vilket ledde till landsomfattande protester och blockader. Försöket att införa en jordbruksreform tillknytte ilska bland bönder, håll förvideo mode, lärare, arbetstagare och ursprungsbefolkningar.

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