Bolivianer kan inte längre hållas som gisslan av blockader som hindrar dem från att arbeta, studera, få medicinsk vård, skaffa förnödenheter och försörja sina familjer. Minst fem döda trots vapenvila. En lyckad transplantation med lungor från en hiv-positiv donator till en hiv-positiv mottagare har gjorts vid NYU Langone Health institute i New York.

Bolivianer kan inte längre hållas som gisslan av blockader som hindrar dem från att arbeta, studera, få medicinsk vård, skaffa förnödenheter och försörja sina familjer.

Beskedet kommer kort efter att Paz och fackföreningsledaren Mario Argollo skrivit under ett avtal för att få ett slut på konflikten. Minst fem döda trots vapenvila. Minst fem personer har dödats i israeliska flyg- och drönarangrepp i södra Libanon, rapporterar Reuters med hänvisning till statliga libanesiska medier. Landets statliga nyhetsbyrå NNA uppger att ett tiotal områden ska ha attackerats under natten och morgonen.

Kraftiga åskskurar, skyfall och hårda vindbyar väntas svepa in över stora delar av Sverige under lördagen. En lyckad transplantation med lungor från en hiv-positiv donator till en hiv-positiv mottagare har gjorts vid NYU Langone Health institute i New York. En man i USA med hiv har fått lungor från en donator som var hiv-positiv. Transplantationen öppnar nya möjligheter för patienter med hiv som väntar på nya organ.

Patienten, en 56-årig man, har enligt ett pressmeddelande från NYU Langone Health Institute i New York, levt med hiv i 20 år. Han har senaste åren haft kraftigt nedsatt lungfunktion till följd av lungsjukdom och var beroende av syrgas. I mars fick han nya lungor från en avliden donator som också var hiv-positiv. I USA är det möjligt att transplantera organ från hiv-positiva donatorer till mottagare med hiv, inom ramen för ett forskningsprogram.

Tidigare har lever- och njurtransplantationer genomförts med hiv-positiva donatorer men detta är premiär med lungor. Polisen grep under morgonen en man misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus på Kungsholmen i Stockholm. Kraftiga åskskurar, skyfall och hårda vindbyar väntas svepa in över stora delar av Sverige under lördagen





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