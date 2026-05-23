Bollebygds kommun arrangerar sin första Pridevecka

Nästa vecka arrangerar Bollebygds kommun sin första Pride vecka med aktiviteter, föreläsningar och filmvisningar om inkludering och allas lika värde. Men någon Pride parad blir det inte i år - ett beslut som enligt kommunen varit tydligt från start.

På måndag drar Bollebygds kommun i gång sin första Pridevecka. Under veckan bjuds invånare och besökare in till ett varierat program med aktiviteter som lyfter frågor om hbtqi, inkludering och allas lika värde. Programmet innehåller bland annat träningspass, filmvisningar och föreläsningar i samarbete med föreningar och andra aktörer i kommunen. Kommunen har sagt att de aktivt ska ta ställning för Pride, men det har hela tiden sagts att de inte ska ha något Pridetåg i år.

Detta har varit politikernas vilja från start. Inför att veckan rullar igång har arbetsgruppen tillsammans med en brottsförebyggande funktion i kommunen gjort en riskanalys för samtliga av programmets delar. Detta har då skickats vidare till polis och vaktbolag. Regnbågsflaggor kommer att synas på Bollebygds flaggstänger under Prideveckan.

Bollebygds kommun arrangerar Pride från den 25 maj till och med 31 maj





