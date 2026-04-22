Bomblarm i Malmö, Warhol-målning såld för miljoner och börsuppgångar

Nationella bombskyddet kallades till Ribersborgs strand i Malmö. En Warhol-målning med svensk koppling såldes för 16,7 miljoner kronor. USA-börsen steg efter förlängd vapenvila i Iran. Dessutom rapporteras om hockey, digital vård, valberedskap, EU-utvidgning, fotboll och väderförändringar.

Under onsdagskvällen larmades Nationella bombskyddet till Ribersborgs strand i Malmö efter ett misstänkt farligt föremål. Larmet inkom vid 21-tiden och efter en initial bedömning av ett foto kunde bombskyddet inte avfärda föremålet som ofarligt.

Samtidigt rapporteras om förändringar i amerikansk politik, där Phelans avgång är ett ämne för diskussion i amerikanska medier, även om orsakerna till avgången är oklara. En betydande händelse inom konstvärlden är försäljningen av en Andy Warhol-målning med stark svensk koppling. Bukowskis auktion resulterade i ett försäljningspris på 16 775 000 kronor för verket. Målningen, ”Scandinavian Beauty II”, skapades efter en spontan fotosession Warhol hade med en svensk fotomodell 1976 i Stockholm.

Deras möten i Stockholms nattliv och senare i New York inspirerade honom till att skapa detta och ett systerverk. På finansmarknaderna steg USA-börsen efter att president Trump förlängt vapenvilan i Iran, trots fortsatt stigande oljepriser. Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq uppvisade alla positiva resultat. Inom svensk hockey återvände Björklöven till högsta serien efter en seger mot Hudiksvall, vilket innebär att Gotland nu också får representation i HockeyAllsvenskan.

Vidare har det skett en förtydligande kring ersättningsregler för digital vård. Regionerna kommer nu tydligare att betala för digital vård som utförs i andra län, med kravet att det ska vara ”kvalificerad sjukvård”. SKR betonar att det är problematiskt att nätläkarbolagen behöver få definierat vad som räknas som kvalificerad vård. Säpo och polisen förbereder sig för ett ökat tryck inför höstens val, även om inga konkreta hot har identifierats.

Det största hotet bedöms vara ensamagerande individer med psykisk ohälsa. På internationell front har EU-länderna enats om ett inträdesavtal med Montenegro, ett viktigt steg mot medlemskap. Inom fotbollen har Chelseas sportsliga styre fått sparken efter en rad förluster. Stockholmsbörsen vände nedåt under eftermiddagen, medan ABB presterade starkt efter en positiv kvartalsrapport.

Slutligen väntar ett skifte i vädret med kyla, nordliga vindar och snöblandat regn, särskilt i östra Götaland och runt Stockholm





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö Bomblarm Andy Warhol Bukowskis USA-Börsen Hockey Digital Vård Val Montenegro Chelsea Väder

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »