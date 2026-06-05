'Bonde söker fru - andra sommaren' - Tidigare deltagare får en ny chans

I 'Bonde söker fru - andra sommaren' får tittarna återigen följa tidigare deltagare som inte hittade kärleken första gången - men nu får en ny chans. Programmet sänds på TV4 i höst.

I 'Bonde söker fru - andra sommaren ' får tittarna återigen följa tidigare deltagare som inte hittade kärlek en första gången - men nu får en ny chans.

Programmet sänds på TV4 i höst. Bengt bor och driver fortfarande sin gård på Öland, men nu delvis med hjälp av sina barn. Han har ett stort intresse för musik och spelar gitarr, fiol och nyckelharpa. Han har varit singel i ett par år och söker en kvinna som vill dela livet med honom på Öland men också upptäcka världen.

När Henrik deltog i programmet för fyra år sen var känslorna starka men tajmingen fel. Sedan dess har Henrik dejtat och reflekterat och nu vill han träffa en tjej som är trygg i sig själv, som har livsglädje, kan bjuda på sig själv och kan prata på djupet. Sara har nyligen flyttat till hus på landet men är öppen för att flytta vidare för kärlekens skull.

Hon söker en man som delar hennes syn på välmående, nyfikenhet och ansvar både gentemot sig själv och andra. Marcus upplever att han har blivit bättre på att sätta ord på sina behov och våga visa sig sårbar sedan sist han var med i programmet. Han söker en kvinna som precis som han, vill bo på landet, leva nära naturen och bygga en vardag som fungerar långsiktigt.

Det är ett nytt års chans för tre unga människor att hitta kärleken på landsbygden. De tre deltagarna i 'Bonde söker fru - andra sommaren' har alla en särskild bakgrund som gör dem intressanta. De har alla haft erfarenheter som de hoppas kunna dela med sig av i programmet.

Bengt, Henrik och Sara är alla redo att starta ett nytt kapitel i sina liv och de hoppas att 'Bonde söker fru - andra sommaren' ska kunna hjälpa dem att hitta den rätta personen. Det är ett spännande och dramatiskt program som följer de tre deltagarna på deras resa mot kärleken. De kommer att möta nya människor, dela med sig av sina känslor och hoppas att de ska kunna hitta den som är rätt för dem.

Det är ett program som är fullt av känslor, spänning och hopp. Det är en resa som de tre deltagarna kommer att minnas för alltid och som de hoppas ska kunna hjälpa dem att hitta kärleken





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bonde Söker Fru Andra Sommaren TV4 Kärlek Landsbygden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Julia Frändfors om högeraktivistens debut i SVT-programmet: ”Vansinnigt”Nick Alinia är ny panelmedlem i IFS – väcker kritik

Read more »

Ahmed blir ny programledare för TV4:s realityserie The ChallengeKomikern Ahmed har tagit emot ett erbjudande från TV4 att leda det kommande realityprogrammet The Challenge. Han lämnar IFS för att ge programmet nytt liv och ser fram emot utmaningen. Ahmed betonar att han har goda relationer med SVT och att det är vanligt att hoppa mellan kanaler i branschen.

Read more »

ALBIN JULIN: Jag tror de äcklas av hans ord i TV4Förstod tittarna verkligen vad TV4:s vd precis sa i Nyhetsmorgon?

Read more »

Nu på TV4 Play: Underbart skådespeleri i hajskräckis som är 'briljant och bananas'Jai Courtney briljerar som sunkig seriemördare vars modus operandi stavas hajar i en av 2025 års underskattade skräckfilmer.

Read more »