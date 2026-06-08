Bonusprinsen Marius Borg Høiby släpps från häkte i väntan på dom

Oslo tingsrätt har beslutat att den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby ska släppas från häktet i väntan på hans dom, som är planerad till 15 juni. Anledningen är kronprinsessan Mette-Marits svåra sjukdom. Høiby, som är åtalad för över 40 brott inklusive flera våldtäkter, har fått permission att träffa sin mor. Medan poliset motsätter sig frigivningen har flera målsägande, som Nora Hauland, inget emot att han sätts på fri fot. Hovrätten kommer att pröva frågan om frigivning.

Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby ska släppas från häktet i väntan på dom, enligt ett beslut från Oslo tingsrätt. Han har suttit häktad sedan februari åtalad för över 40 brott, varav flera våldtäkt er.

Høiby har ansökt om fotboja och om att få tillbringa resten av häktningstiden i ett hus på kronprinsparets egendom Skaugum. Tingsrättens beslut grundas på kronprinsessan Mette-Marits svåra sjukdom. Høiby kommer att få stanna i häktet i väntan på att hovrätten prövar om han kan släppas ur häktet, enligt norska medier. Under rättegången uttryckte Høiby att det är outhärdligt att sitta inne när hans mor är så sjuk, vilket framfördes som en anledning till hans önskemål om frigivning.

Polisen har motsatt sig frigivningen av denna anledning. Flera av målsägande, inklusive den tidigare flickvännen Nora Hauland, motsätter sig dock inte att han sätts på fri fot, enligt deras juridiska ombud John Christian Elden. De är angelägna om att han får en dom men har inget önskemål om häktning givet den krävande situationen. Under tingsrättsförhandlingen fick Høiby permission från häktet för några timmar på måndagen för att delta i ett möte om sin mammas hälsa





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